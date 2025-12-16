|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-12-16
|Start date
|2025-12-17
|Maturity date
|2026-01-07
|Interest rate, %
|1.75
|Offered volume, SEK bn
|537.0
|Total bid amount, SEK bn
|382.0
|Accepted volume, SEK bn
|382.0
|Number of bids
|13
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
