RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-12-16
Start date2025-12-17
Maturity date2026-01-07
Interest rate, %1.75
Offered volume, SEK bn537.0
Total bid amount, SEK bn382.0
Accepted volume, SEK bn382.0
Number of bids13
Percentage allotted, %100.00



