Axi feiert sein 18-jähriges Jubiläum mit gemeinnützigen Initiativen

Der 2007 gegründete Broker mit Hauptsitz in Australien hat sich von einem Zwei-Personen-Startup zu einer angesehenen globalen Unternehmensgruppe entwickelt. Heute beschäftigt Axi mehr als 400 Mitarbeitende aus über 45 Nationen an neun internationalen Standorten, darunter Australien, Singapur, Großbritannien, Dubai, den Philippinen, Indien und Vanuatu.

In allen weltweiten Niederlassungen kamen die Axi-Teams zu einer Reihe von Präsenz- und Online-Veranstaltungen zusammen – von gemeinsamen Mittagessen über kulturelle Feierlichkeiten bis hin zu virtuellen Meetings –, um die Entwicklung und Erfolge des Unternehmens zu feiern.

Um diesem Meilenstein besondere Bedeutung zu verleihen, initiierte der Broker eine Reihe von Gemeinschaftsprojekten, die einen sinnvollen Beitrag leisten sollen. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem: eine Sachspende an Foodbank NSW & ACT, eine australische Organisation, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt; die Zusammenarbeit mit NCSF Uplift in Singapur zur Unterstützung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen durch inklusive Fitnesskurse; sowie ein Besuch von Axi-Mitarbeitenden beim Swami Vivekanand Social Service Trust in Indien, einer gemeinnützigen Entwicklungsorganisation, bei dem sie Zeit mit Kindern verbrachten, gemeinsam spielten, aßen und Geschenke verteilten.

„Das 18-jährige Jubiläum ist für uns alle ein stolzer Moment – doch unsere Geschichte steht nicht nur für Wachstum, sondern auch für Sinnhaftigkeit“, so Rajesh Yohannan, CEO von Axi. „Unser Jubiläum bot die Gelegenheit, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und Projekte zu fördern, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern.“

Axi ist weiterhin bestrebet, seinen Händlern und Partnern weltweit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, und engagiert sich zugleich für die Förderung einer Kultur von Fürsorge, Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit.

