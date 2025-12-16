Axi celebra 18 años retribuyendo a la comunidad a través de iniciativas comunitarias

SÍDNEY, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un proveedor global líder de trading online de CFD y FX, celebró su 18º aniversario en octubre, marcando casi dos décadas de crecimiento, excelencia y compromiso por generar un impacto positivo.

Fundado en 2007, el bróker con sede en Australia ha evolucionado de una startup de dos personas a un grupo de empresas global altamente respetado, con más de 400 empleados que representan más de 45 nacionalidades en nueve oficinas alrededor del mundo, incluyendo, entre otras, Australia, Singapur, Reino Unido, Dubái, Filipinas, India y Vanuatu.

En todas sus oficinas globales, los equipos de Axi se reunieron mediante una combinación de eventos presenciales y virtuales, desde almuerzos compartidos hasta festividades culturales y encuentros en línea, celebrando el recorrido y los logros de la empresa.

Añadiendo un propósito más profundo a este hito, el bróker lanzó una serie de iniciativas comunitarias diseñadas para retribuir de manera significativa. Entre los aspectos destacados se incluyen la donación de bienes a Foodbank NSW & ACT, una organización de asistencia alimentaria en Australia que proporciona comidas a australianos necesitados; la colaboración con NCSF Uplift en Singapur para apoyar a personas con necesidades especiales mediante sesiones de fitness inclusivas; y una visita de empleados de Axi en India al Swami Vivekanand Social Service Trust –una organización sin fines de lucro y de desarrollo– donde compartieron tiempo con niños mediante comidas, juegos y regalos.

"Celebrar 18 años es un momento de orgullo para todos nosotros, pero nuestra historia va más allá del crecimiento; también se trata de propósito”, dijo Rajesh Yohannan, director ejecutivo de Axi. "Nuestro aniversario fue una oportunidad para apoyar a nuestras comunidades y contribuir a causas que generan un impacto positivo en la vida de las personas".

Mientras Axi sigue comprometido a brindar ventajas a sus traders y socios a nivel mundial, el bróker mantiene el mismo nivel de dedicación para fomentar una cultura de cuidado, comunidad y propósito.

