Axi célèbre ses 18 ans d’existence en participant à des initiatives communautaires au profit de la société

SYDNEY, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un leader de la finance dans le domaine du trading en ligne de CFD et de devises, a célébré son 18e anniversaire en octobre dernier, marquant près de deux décennies de croissance, d’excellence et d’engagement en faveur d’un impact positif.

Fondé en 2007, ce courtier australien est passé d’une start-up de deux personnes à un groupe international reconnu. Il compte désormais plus de 400 collaborateurs représentant plus de 45 nationalités, répartis dans neuf bureaux à travers le monde, notamment en Australie, à Singapour, au Royaume-Uni, à Dubaï, aux Philippines, en Inde et à Vanuatu.

Dans l’ensemble de ses bureaux, les équipes d’Axi se sont réunies à l’occasion de différents événements en personne et virtuels, avec des déjeuners partagés, des festivités culturelles et des réunions en ligne, afin de célébrer le parcours et les réalisations de l’entreprise.

Pour souligner cette étape importante, le courtier a également lancé une série d’initiatives communautaires destinées à contribuer de manière significative à la société. Les principales actions menées comprennent notamment les dons de marchandises à Foodbank NSW & ACT, une organisation d’aide alimentaire en Australie qui fournit des repas aux Australiens dans le besoin ; une collaboration avec NCSF Uplift à Singapour pour soutenir les personnes ayant des besoins particuliers en leur proposant des séances de fitness adaptées ; et une visite des collaborateurs d’Axi en Inde au Swami Vivekanand Social Service Trust, une organisation à but non lucratif et de développement, au cours de laquelle ils ont partagé des repas et des jeux avec les enfants, et leur ont offert des cadeaux.

« Nous sommes tous fiers de fêter nos 18 ans d’existence, mais notre histoire ne se résume pas à la croissance ; elle s’articule également autour d’une mission, » a déclaré Rajesh Yohannan, PDG d’Axi. « Notre anniversaire a été l’occasion de soutenir nos communautés et de contribuer à des initiatives qui font pour elles une différence positive. »

Si Axi reste attaché à fournir un avantage à ses traders et à ses partenaires dans le monde entier, le courtier reste tout aussi déterminé à favoriser une culture axée sur la sollicitude, la solidarité et l’engagement.

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres.

