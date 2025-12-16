アクシ、コミュニティ活動を通じた社会貢献で18周年を祝う

シドニー発, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDおよびFX取引の世界的な主要プロバイダーであるアクシは、今年10月に創立18周年を迎え、成長、卓越性、そしてポジティブな影響をもたらすことへの取り組みをほぼ20年にわたり続けてきたことを記念した。

2007年設立の、オーストラリアを拠点とする同社は、2名体制のスタートアップ企業から、オーストラリア、シンガポール、英国、ドバイ、フィリピン、インド、バヌアツなど、世界各国に9つの事務所を構え、45か国以上の国籍を持つ400名以上のスタッフを擁する、世界的に高い評価を受けている企業グループへと成長した。

世界中にオフィスを展開するアクシの各チームは、合同ランチからカルチャー・フェスティバル、オンライン・イベントまで、協力して対面イベントとバーチャル・イベントを組み合わせ、同社のそれまでの取り組みや成果を祝った。

この成果に対し、さらに深い目的を加えた同社は、意義深い方法でコミュニティに還元すべく考案された、さまざまな取り組みを立ち上げた。 注目すべき例には、次のようなものがある。困窮しているオーストラリアの人々に食事を提供するオーストラリアの飢餓救済団体であるフードバンクNSW & ACT (Foodbank NSW & ACT) に商品を寄付し、シンガポールにおけるNCSFアップリフト (NCSF Uplift) との協業における包摂的なフィットネス・セッションを通じて特別なニーズを持つ人々を支援し、インドのアクシ従業員がスワミ・ヴィヴキャナン・ソーシャル・サービス・トラスト (Swami Vivekanand Social Service Trust) (非営利開発組織) を訪問し、食事を共にし、ゲーム、贈り物をすることで子供たちと時間を過ごした。

「18周年を祝うことは、私たち全員にとって誇らしい瞬間ですが、当社の歴史において重要な点は成長だけではなく、目的もまた重要です」と、アクシの最高経営責任者 (CEO) のラジャシュ・ヨハナン (Rajesh Yohannan) は述べている。 「当社の周年記念日は、コミュニティを支援し、人々の生活にポジティブな影響をもたらす取り組みに貢献する機会でした。」

アクシは、世界中のトレーダーやパートナーに優位性をもたらすことに尽力し続ける中、思いやりの文化、コミュニティ、および目的を育てることにも同様に注力し続けている。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、 mediaenquiries@axi.com まで問い合わせされたい。

