Axi, 설립 18주년 기념하며 지역사회 공헌 활동에 나서

시드니, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 트레이딩 분야의 글로벌 선도 기업인 Axi가 올해 10월 설립 18주년을 맞이하며 성장, 혁신, 긍정적 영향력이라는 지난 20년에 가까운 여정을 기념했다.

2007년 호주에서 두 사람이 시작한 스타트업으로 출발한 Axi는, 현재는 호주, 싱가포르, 영국, 두바이, 필리핀, 인도, 바누아투 등을 포함한 전 세계 9개 오피스에서 45개국 이상 출신의 400명 이상 직원이 함께 일하는 글로벌 기업 그룹으로 성장했다.

Axi는 전 세계 각 오피스에서 대면 및 온라인을 병행한 다양한 행사—함께하는 점심, 문화 행사, 온라인 모임 등—를 통해 회사의 여정과 성과를 함께 축하했다.

Axi는 이번에 맞는 유의미한 이정표를 더욱 깊이 있게 만들기 위해 지역사회에 실질적인 도움을 주기 위한 다양한 커뮤니티 이니셔티브를 시작했다. 주요 활동으로는 호주에서 어려운 이웃에게 식품을 제공하는 단체 Foodbank NSW & ACT에 물품을 기부한 것을 비롯하여 싱가포르의 NCSF Uplift와 협력해 발달·지적 장애인을 위한 포용적 피트니스 세션을 지원한 것, 그리고 인도에서 Axi 직원들이 비영리 개발단체 Swami Vivekanand Social Service Trust를 방문해 식사 나눔, 게임, 선물 증정 등을 통해 아이들과 시간을 보낸 활동 등이 포함됐다.

Axi의 CEO인 라제시 요한난(Rajesh Yohannan)은 “설립 18주년을 맞이한 것은 우리 모두에게 자랑스러운 순간이다. 하지만 우리의 이야기는 단순한 성장만이 아니라 ‘의미’를 만들어가는 여정이기도 하다. 이번 기념 활동은 우리가 속한 지역사회에 기여하고, 사람들의 삶에 긍정적인 변화를 가져오는 데 힘을 보탤 수 있는 기회였다.”라고 밝혔다.

Axi는 전 세계 트레이더와 파트너에게 경쟁 우위를 제공하기 위한 노력을 계속하는 동시에, 배려·공동체·가치 중심의 기업 문화를 더욱 확고히 다져 나가겠다는 의지를 강조했다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 브랜드이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD를 제공한다.

