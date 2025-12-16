Axi 十八周年庆：以社区公益行动回馈社会

悉尼, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的在线差价合约与外汇交易提供商 Axi 于今年十月欢庆成立十八周年，彰显了公司将近二十年的蓬勃发展、卓越成就与社会责任担当。

该经纪商成立于 2007 年，总部位于澳大利亚，从最初的两人初创公司发展成为备受推崇的全球性集团公司。目前，Axi 在全球设有 9 个办事处，分别位于澳大利亚、新加坡、英国、迪拜、菲律宾、印度和瓦努阿图等国家和地区，拥有来自超过 45 个国家和地区的 400 多名员工。

Axi 全球各办事处的团队齐聚一堂，通过线下与线上相结合的活动形式——包括员工午间聚餐、文化庆典及在线集会——共同庆祝公司的发展历程与成就。

为了赋予这一里程碑更深远的意义，该经纪商推出了一系列社区公益行动，旨在以有意义的方式回馈社会。 核心亮点包括：向 Foodbank NSW & ACT 捐赠物资——该机构是澳大利亚的食品救助组织，为有需要的澳大利亚人提供餐食援助；与新加坡 NCSF Uplift 合作，通过包容性健身课程为特殊需求群体提供支持；印度地区的 Axi 员工探访非营利性发展组织 Swami Vivekanand Social Service Trust，员工们通过共享餐食、互动游戏及赠送礼物等方式，与机构内的儿童共度美好时光。

Axi 首席执行官 Rajesh Yohannan 表示，“庆祝十八周年，对我们所有人而言都是值得自豪的时刻——但我们的发展故事，从来不止于业务增长，更关乎使命担当。 此次周年庆，为我们创造了助力社区、投身公益事业的契机，让我们得以切实为改善人们的生活贡献力量。”

在始终致力于为全球交易者与合作伙伴赋能的同时，该经纪商也同样致力于培育充满关怀、社区精神和使命感的文化。

