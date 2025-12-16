HOPSCOTCH ouvre une agence en Suisse et renforce sa présence internationale.





HOPSCOTCH, groupe de communication international fondé en France, annonce l’ouverture de son antenne en Suisse. Cette implantation stratégique marque une nouvelle étape dans l’expansion du réseau.





Une nouvelle agence suisse capable de mobiliser l’ensemble des expertises du groupe.



La nouvelle entité HOPSCOTCH Suisse, située à Genève, s’appuie sur l’ensemble des savoir-faire du groupe : évènementiel, congrès, affaires publiques, relations publiques, influence, media, consulting.

Cette approche intégrée permettra d’activer, selon les briefs et les enjeux des clients, les compétences les plus pertinentes au sein du réseau HOPSCOTCH.



L’agence interviendra auprès d’un large éventail de secteurs : luxe, santé, sport, institutions et ONG, banque, finance, grande consommation, agroalimentaire et tourisme, en accompagnant les organisations suisses et internationales dans leurs stratégies de communication globale.



Deux experts du marché genevois à la direction.



L’ouverture de cette agence est portée par deux professionnels reconnus en Suisse : Stéphanie Grizaud et Edouard Neveu, qui en sont les co-dirigeants, apportent chacun une expertise solide en communication, événementiel et développement international.



Stéphanie Grizaud, forte de quinze années de responsabilités au sein d’une agence événementielle de premier plan à Genève, a dirigé des projets complexes, encadré des équipes pluridisciplinaires et accompagné des clients prestigieux. Elle possède également une connaissance approfondie de HOPSCOTCH, avec qui elle a collaboré pendant dix ans à Paris avant de s’installer à Genève.



« Après quinze années passées au cœur du paysage événementiel genevois, intégrer un groupe de communication 360° visionnaire et ouvrir son bureau à Genève représente pour moi l’opportunité de proposer une approche plus riche, plus intégrée et plus impactante. Ensemble, nous avons l’ambition de bâtir une agence qui conjugue stratégie globale, créativité et excellence opérationnelle. » déclare Stéphanie Grizaud.





Edouard Neveu débute sa carrière en 2012 à Paris dans les relations publiques, accompagnant des marques de sport, food & beverage et lifestyle. Installé à Genève depuis 2014, il rejoint MCI, où il développe les activités suisses et internationales du groupe, notamment via Black Flower Agency. Son parcours fait aujourd’hui de lui un atout clé pour porter le développement de l’agence en Suisse et au-delà.



Une implantation qui confirme la vision et l’expertise de HOPSCOTCH.



Avec cette nouvelle antenne, HOPSCOTCH confirme sa stratégie d’expansion à l’international et son ambition de faire de son réseau mondial un levier stratégique au service de la croissance de ses clients.



--

Contact Presse

Olivier Duval

07 64 42 39 06

oduval@hopscotch.one











A propos de HOPSCOTCH



HOPSCOTCH est un groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.



HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.



Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.



HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :



Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism



HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).





Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 319 millions € et 105 millions € de marge brute en 2024.



Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe















