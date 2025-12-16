HPQ décroche la certification UN 38.3 pour ses cellules HPQ ENDURA+ 18650 et 21700

MONTRÉAL, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et dans la mise au point de procédés innovants, est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu la certification UN 38.3 pour ses premières cellules lithium-ion haute performance de la gamme HPQ ENDURA+, soit les formats 18650 (4 000 mAh) et 21700 (6 000 mAh), développées avec son partenaire technologique Novacium SAS (« Novacium »).

Délivrée par un laboratoire indépendant accrédité, cette certification confirme que les cellules répondent aux exigences internationales rigoureuses en matière de sécurité et de transport applicables aux batteries lithium-ion. Elle valide la robustesse de leur conception, de leurs protocoles d’essais et de leurs standards de qualité.

Ce jalon marque une étape décisive dans la stratégie de commercialisation de HPQ.

À la suite du lancement de la marque HPQ ENDURA+ et du démarrage de la production des cellules en août 2025, la certification UN 38.3 fournit désormais l’autorisation réglementaire requise pour l’expédition, la distribution et l’adoption industrielle. Cette réalisation renforce la transition de HPQ, qui passe d’une entreprise axée sur la recherche à un fournisseur industriel capable de produire et livrer des produits certifiés à grande échelle.



Cellules cylindriques 18650 et 21700 HPQ Endura+

« L’obtention de la certification UN 38.3 marque la transition de HPQ, de la R-D et des essais en laboratoire vers une phase commerciale et industrielle pleinement conforme, » a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. « Nous sommes fiers de démontrer que les cellules HPQ ENDURA+ sont non seulement performantes, mais aussi sécuritaires, certifiées et prêtes pour le transport et l’exportation à l’échelle mondiale. »

Pour obtenir cette certification, les cellules HPQ ENDURA+ 18650 (4 000 mAh) et HPQ ENDURA+ 21700 (6 000 mAh) ont réussi les huit essais obligatoires de la norme UN 38.3 :

T.1 – Simulation d’altitude : fonctionnement sécurisé à basse pression.

T.2 – Cyclage thermique : –40 °C à +75 °C.

T.3 – Vibrations : résistance aux vibrations multidirectionnelles.

T.4 – Chocs mécaniques : impulsions violentes simulant le transport.

T.5 – Court-circuit externe : stabilité en cas de court-circuit total.

: stabilité en cas de court-circuit total. T.6 – Impact / écrasement : résistance physique aux déformations.

: résistance physique aux déformations. T.7 – Surcharge : sécurité en conditions de charge abusive.

: sécurité en conditions de charge abusive. T.8 – Court-circuit interne forcé : test critique d’emballement interne.

« Même si nous n’avons jamais douté de notre capacité à obtenir ces résultats, le fait de disposer d’une validation indépendante confirmant que nos cellules peuvent supporter ce protocole d’essais rigoureux sans explosion, sans feu ni fuite signifie que nos batteries sont pleinement conformes aux normes internationales, » a ajouté M. Tourillon.

Sécurité et conformité au transport

La certification UN 38.3 confirme que les cellules HPQ ENDURA+ résistent aux essais obligatoires (chocs, températures, courts-circuits, surcharge, etc.), permettant un transport sécuritaire par voie aérienne, maritime ou terrestre.

Prêtes pour la commercialisation mondiale

Grâce à cette approbation réglementaire, HPQ peut désormais expédier ses cellules ENDURA+ à des clients et partenaires industriels en Amérique du Nord et à l’international, accélérant les discussions commerciales et les ententes d’approvisionnement.

Qualité technique et performance

Les formats 18650 et 21700 offrent une densité énergétique élevée (>300Wh/kg), environ 1 000 cycles de charge-décharge, des fiches techniques détaillées et une compatibilité avec les infrastructures de fabrication de batteries lithium-ion existantes.

Stratégie industrielle et montée en capacité

Cette certification s’inscrit dans le plan industriel de HPQ visant une capacité de production pouvant atteindre 1,5 million de cellules par année, grâce à son partenariat avec Novacium SAS et l’utilisation de lignes de production tierces déjà en place.

Prochaine et dernière étape : la certification UL1642 pour le marché américain

HPQ prépare maintenant l’obtention de la certification UL1642, requise pour la commercialisation aux États-Unis. Cette norme évalue notamment :

La sécurité électrique (court-circuit interne et externe, surcharge, inversion de polarité),

La résistance thermique et propagation thermique,

La résistance mécanique (écrasement, perforation, impact).





HPQ aborde cette étape avec une grande confiance, puisque la majorité des essais requis par la norme UL ont déjà été réalisés avec succès en interne par les équipes d’ingénierie de Novacium, ce qui devrait permettre un processus de certification fluide et rapide.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire technologique Novacium, la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

