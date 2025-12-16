Weight Watchers lance une plateforme complète pour les traitements GLP-1

NEW YORK, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- WW International, Inc. (NASDAQ : WW) (« Weight Watchers »), leader mondial de la gestion du poids fondée sur la science, lance aujourd'hui une nouvelle expérience entièrement intégrée, associant un accompagnement complet pour les membres suivant un traitement par analogues du GLP-1, à une alimentation personnalisée, du soutien comportemental, du Coaching et une communauté dédiée, le tout au sein d'une application et d'une plateforme numérique repensées. Conçue pour une nouvelle ère de la gestion du poids et de la santé à long terme, cette nouvelle offre intégrée propose un accompagnement coordonné, fondé sur des données probantes, qui s'adapte au quotidien des membres et les aide à obtenir et à maintenir de meilleurs résultats.

« À mesure que les traitements par analogues du GLP-1 se déploient sur un plus grand nombre de marchés, les personnes concernées sont à la recherche de conseils et d’un accompagnement sûr et fiable, en accord avec leur mode de vie. Mais elles souhaitent surtout obtenir des résultats concrets et durables. C'est ce que propose Weight Watchers. En effet, les membres qui suivent un traitement GLP-1 couplé à notre nouveau Programme GLP-1 Succès perdent plus de poids et déclarent un niveau de satisfaction et une qualité de vie supérieurs », a indiqué Tara Comonte, PDG de Weight Watchers. « Weight Watchers allie plus de 60 ans d’expertise dans l’accompagnement au changement de comportement, une approche efficace fondée sur la science, une structure éprouvée, du coaching personnalisé et une communauté engagée, afin de permettre à chacun d’atteindre ses objectifs. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur ces bases pour proposer une expérience utilisateur repensée et de nouveaux outils simples d’utilisation, faciles à suivre et adaptés aux besoins uniques de chaque membre, afin de les aider à atteindre leurs objectifs et à obtenir des effets durables, des résultats qui se voient »

Le Programme GLP-1 Succès : un Programme d’accompagnement complet pour une nouvelle ère de santé liée au poids

À mesure que les traitements par analogues du GLP-1 se déploient sur un plus grand nombre de marchés, les membres recherchent des conseils fiables pour prendre ces médicaments de manière sûre et efficace. Et c’est dans ce but précis qu’a été conçu notre nouveau Programme GLP-1 Succès.

Le Programme offre des conseils nutritionnels personnalisés, des outils pour suivre l’évolution de la perte de poids et les changements de dosage des médicaments, des stratégies pour gérer les effets secondaires ainsi que des plans de renforcement musculaire pour préserver la masse musculaire. Les membres ont également accès à des Coachs formés à l’accompagnement autour des traitements à base de GLP-1 et à une communauté en ligne solidaire réunissant d'autres membres engagés dans un parcours similaire.

Alors que le soutien aux utilisateurs de GLP-1 reste fragmenté sur de nombreux marchés, le Programme GLP-1 Succès comble un besoin essentiel en offrant une structure, un accompagnement comportemental et un engagement communautaire qui aident ses membres à obtenir de meilleurs résultats parallèlement à leur traitement. Peu importe la provenance de l’ordonnance, les membres peuvent accéder à l'ensemble du programme et bénéficier des outils et de l’accompagnement nécessaires, afin d’utiliser les médicaments GLP-1 en toute confiance et avec succès.

Une nouvelle expérience numérique conçue pour obtenir de meilleurs résultats

En plus de son Programme GLP-1 Succès, Weight Watchers dévoile une expérience numérique repensée. Celle-ci combine plus de soixante ans d'expertise en changements comportementaux avec de nouvelles technologies. L’objectif est d’offrir à ses membres une vision plus claire et personnalisée de leur santé pondérale, et de les aider à atteindre et maintenir leurs objectifs avec davantage de succès.

o L’Indice Santé Globale, un indicateur simple des progrès, fondé sur la science

Au cœur de cette nouvelle expérience se trouve l’Indice Santé Globale, un nouvel indicateur fondé sur des données probantes qui transforme les habitudes quotidiennes en un système de notation facile à comprendre. Il s'appuie sur des données clés telles que la composition corporelle, ainsi que la nutrition, l'activité physique et le sommeil, collectées via plus de 60 appareils et applications connectés, permettant aux membres de mieux comprendre quelles habitudes influencent réellement leur progression globale.

o Le Body Scanner IA, pour détecter plus facilement les changements

Le nouveau Body Scanner IA suit l'évolution de la masse graisseuse et musculaire au fil du temps, offrant des informations que la balance seule ne peut fournir. Cela est particulièrement important pour les membres en période de ménopause ou suivant un traitement GLP-1, qui peuvent constater des changements significatifs de leur poids corporel. Ils bénéficient ainsi d'une vision plus claire qui favorise la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire et leur force.

o Du contenu fitness exclusif

Les membres auront accès à du contenu fitness premium directement dans l'application, notamment des programmes de renforcement musculaire et de mouvements fonctionnels progressifs issus de la méthode LIFTED de Holly Rilinger. Ce programme accompagne les membres à chaque étape de leur parcours, qu'ils traversent la ménopause, qu'ils prennent des médicaments GLP-1 ou qu'ils cherchent simplement à intégrer une activité physique durable à un mode de vie plus sain.

o Différents modes pour s'adapter à l'évolution des besoins

Au fur et à mesure que les membres progressent dans leur parcours de perte de poids, ils peuvent désormais choisir parmi des modes flexibles leur permettant d’ajuster le niveau et le type de soutien requis. Les modes initiaux comprennent le mode Boost, pour un parcours plus structuré, conçu pour ceux qui souhaitent donner un coup d’accélérateur à leur progression, le mode Perte, l'approche éprouvée de Weight Watchers, offrant aux membres une base solide pour une progression constante et durable, et le mode Maintien, axé sur le maintien des résultats sur le long terme.

« Aujourd'hui, le parcours de santé liée au poids nécessite bien plus qu'un simple outil. Un accès à des informations claires, des conseils personnalisés et un accompagnement qui s'adapte à l'évolution des besoins, tout cela est essentiel », a déclaré la Dre Kim Boyd, médecin-chef chez Weight Watchers. « C'est pourquoi nous avons mis au point des innovations telles que l’Indice Santé Globale au poids et le Body Scanner IA, qui aident nos membres à mieux comprendre leurs progrès et à prendre des décisions plus éclairées au quotidien. Et pour ceux qui prennent des médicaments GLP-1 pour la perte de poids, combiner ces informations avec un accompagnement structuré en matière de nutrition, d’activité physique et de changement de comportement permettra d'obtenir de meilleurs résultats et des progrès durables. »

Un soutien communautaire renforcé

Ce qui distingue Weight Watchers, c'est la force de ses relations humaines authentiques. S'appuyant sur 62 ans d'expertise en accompagnement communautaire, les Coachs hautement expérimentés de Weight Watchers aident les membres à relever les défis quotidiens liés à une perte de poids durable. L’offre s’accompagne d’une expérience virtuelle plus complète et d’une sélection croissante de programmes, afin que chacun puisse bénéficier de ce soutien, partout dans le monde.

Les membres peuvent rejoindre de petits groupes animés par des Coachs. Ces groupes se concentrent sur des thématiques comme l’utilisation des médicaments GLP‑1, la ménopause, la nutrition ou l’activité physique. Ils permettent d’apprendre des expériences d’autres membres suivant un parcours similaire. Ces moments de partage et de soutien contribuent grandement au succès du processus. Qu’il s’agisse de gérer les effets secondaires des médicaments GLP‑1, de rester constant·e pendant les périodes chargées ou les vacances, de reconstruire des routines après un contretemps, ou de célébrer les progrès, ces communautés offrent un soutien concret. Elles apportent des résultats qui vont bien au‑delà de ce que chacun pourrait obtenir en solo.

Une marque audacieuse et repensée pour une nouvelle ère de santé liée au poids

Inspiré par les commentaires de ses membres, Weight Watchers présente une identité de marque repensée, reflétant l'évolution de la marque sur sa plateforme et dans le paysage plus large de la santé. Cette nouvelle identité incarne ce que Weight Watchers est aujourd'hui : intégrée, intelligente, fondée sur des données probantes et toujours centrée sur l’humain.

Le nouveau logo audacieux véhicule stabilité, confiance et réputation de la marque en matière de résultats durables sur la santé. La barre de progression, inspirée des parcours des membres, souligne le caractère profondément personnel et émotionnel de la perte de poids. La typographie moderne harmonise l’ensemble, créant une expérience de marque unifiée et inspirante qui célèbre à la fois les progrès et la personnalisation.

« Cette évolution va bien au‑delà d'une nouvelle identité visuelle. Pour nous, la marque Weight Watchers se vit au quotidien, à travers notre expérience, nos Coachs, notre communauté et notre soutien médical », a déclaré Julie Rice, responsable de l'expérience chez Weight Watchers. « Tout est conçu autour d'une compréhension approfondie de la vraie vie et des objectifs de nos membres. Ainsi, l’accompagnement reste personnalisé, connecté et cohérent, quelle que soit l’étape de leur parcours avec Weight Watchers. »

Disponibilité

La nouvelle expérience sera disponible en France et en Belgique début janvier 2026. L'application Weight Watchers est disponible sur iOS et Android, pour une interface fluide et moderne sur tous les appareils.

À PROPOS DE WEIGHT WATCHERS

Weight Watchers est le leader mondial de la gestion du poids fondée sur la science, offrant un système de soutien intégré, conçu pour l'ère des traitements GLP-1, qui combine expertise scientifique, médicaments (aux États-Unis uniquement), technologies de pointe et relations humaines. Fort de plus de 60 ans d'expérience, Weight Watchers est le programme commercial de gestion du poids le plus étudié au monde, proposé à travers le programme de perte de poids n° 1 recommandé par les médecins aux États-Unis. Son approche complète et personnalisée comprend également des interventions cliniques réalisées aux États-Unis et l'accès aux médicaments GLP-1 lorsque cela est médicalement justifié, ainsi qu'un réseau mondial de Coachs et un véritable soutien communautaire. Depuis 1963, l'entreprise s'appuie sur la science pour offrir à ses membres le soutien personnalisé dont ils ont besoin pour atteindre et maintenir leurs objectifs, quelle que soit l’étape de leur parcours. Les membres peuvent accéder directement à ces solutions ou via la plateforme complète Weight Watchers® pour les entreprises, destinée aux employeurs, aux régimes de santé et aux payeurs. Dans un environnement saturé de conseils contradictoires, d'applications isolées et de solutions standardisées, Weight Watchers propose une voie éprouvée, fondée sur la recherche, basée sur l'empathie et la bienveillance, et conçue pour aider chaque membre à se sentir mieux dans son corps et à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur weightwatchers.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f92fe3d2-4c87-49bc-bada-4270cd3b026f/fr