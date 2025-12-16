Baltic Horizon Fondi erakorralise üldkoosoleku otsused

16. detsembril 2025 toimus Tallinnas, Eestis, Baltic Horizon Fondi osakuomanike erakorralise üldkoosoleku korduskoosolek (edaspidi „Korduskoosolek“).

Korduskoosolek kutsuti kokku, sest algsel erakorralisel Üldkoosolekul 8. detsembril 2025 aastal ei tulnud kokku vajalikku kvoorumit. Kooskõlas Baltic Horizon Fondi reeglite punktiga 10.11 on Korduskoosolekul võimalik otsus vastu võtta olenemata koosolekul esindatud häälte arvust, kui fondi reeglites pole kirjeldatud teisiti.

Korduskoosolekul oli kokku esindatud 58 923 830 Baltic Horizon Fondi osakut, mis moodustavad 41,05% häälte koguarvust.

Koosoleku päevakorras oli otsustada uute osakute emiteerimine 2026. aasta esimeses kvartalis Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks.

Üldkoosolek otsustas:

Emiteerida 2026. aasta esimeses kvartalis uued osakud Baltic Horizon Fondi bilansi tugevdamiseks.

Otsus võeti vastu, otsuse poolt oli 92,94% koosolekul esindatud häältest.

Kõik koosolekule registreeritud investorid osalesid hääletamisel.

Koosoleku salvestus on leitav siit.

Koosoleku protokoll tehakse kättesaadavaks seitsme päeva jooksul Baltic Horizon Fondi kodulehekülje vahendusel.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

