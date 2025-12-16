„INVL Baltic Real Estate“ 2026 metų investuotojų kalendorius

„INVL Baltic Real Estate“ 2026 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:
2026 m. kovo 17-19 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinė vadovybės ataskaita.
2026 m. balandžio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.
2026 m. rugpjūčio 25 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. pusmečio vadovybės ataskaita.
2026 m. spalio 30 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2026 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com