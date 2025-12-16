UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" išpirko 20,747 mln. EUR vertės žaliąsias obligacijas

UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad vykdydama 2025 m. lapkričio 28 d. LT0000405938 obligacijų (toliau – „Obligacijos“) savininkų susirinkimo sprendimus 2025 m. gruodžio 15 d. įvykdė 50% Obligacijų išpirkimą, nominalia verte išperkant Obligacijų už 20,747 mln. EUR.
Po dalinio išpirkimo liekančių galioti Obligacijų terminas buvo pratęstas iki 2026 m. birželio 15 d., o palūkanų norma padidinta iki 8,5%. Šiuos pakeitimus įforminančios galutinės Obligacijų emisijos sąlygos (ang. kalba) yra prisegtos prie šio pranešimo.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedas