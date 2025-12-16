Information marché

Communiqué de presse









Paris - Le 16 décembre 2025 - EUROAPI annonce, ce jour, que ses principaux actionnaires, Sanofi et EPIC Bpifrance, ont donné leur accord pour étendre la période de conservation de leurs actions jusqu’au 18 décembre 2026, sous réserve des exceptions d’usage. Cette extension renforce la stabilité de la structure actionnariale d’EUROAPI dans le contexte de l’exécution du plan FOCUS-27.

Sur la base de ses dernières prévisions, EUROAPI a également communiqué les informations suivantes sur son activité :

Dans un environnement économique global dégradé, le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 est attendu en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre (« mid single digit ») sur une base comparable, par rapport à une baisse modérée (« low single digit ») communiquée précédemment.





L’objectif de marge de Core EBITDA pour l’exercice 2025 demeure dans la fourchette de 7% à 9%, grâce à des mesures efficaces de réduction des coûts.





Dans un contexte de progression de l’exécution du plan FOCUS-27, avec une efficacité accrue des réductions de coûts dans l’ensemble de l’entreprise, EUROAPI évalue les implications d’un environnement économique en évolution. L’entreprise communiquera des informations complémentaires le 3 mars 2026, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2025.

Calendrier financier (dates à confirmer)

3 mars 2026 : résultats annuels 2025

27 mai 2026 : assemblée générale 2026

28 juillet 2026 : résultats du 1er semestre 2026





A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 270 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com



















Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com







Léa Massonneau

Tél. : +33 (0)7 60 32 29 50

lea.massonneau@euroapi.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

