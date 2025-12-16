



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cegedim Business Services obtient l’immatriculation définitive de sa Plateforme Agréée SY business

Boulogne-Billancourt (France), le 16 décembre 2025 – Expert reconnu de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH, Cegedim Business Services annonce l’immatriculation définitive de sa Plateforme Agréée (PA) SY business.

Officiellement délivrée par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) le 11 décembre 2025, cette immatriculation définitive fait de SY business un tiers de confiance de l’Etat français dans le déploiement des obligations posées par la réforme de la facturation électronique.

Elle renforce le positionnement de Cegedim Business Services en tant qu’acteur majeur de la dématérialisation fiscale de factures, en France comme à l’international.

Déjà premier remettant de factures sur Chorus Pro, Cegedim Business Services confirme son rôle de partenaire incontournable de l’administration fiscale. Portée par une expérience de plus de 30 ans, Cegedim Business Services atteste ici de sa capacité à accompagner les entreprises dans leur transition numérique avec SY business, une solution complète d’optimisation de traitement des flux de facturation, couvrant l’ensemble des processus Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C).

Hébergée en France sur ses propres infrastructures, elle répond aux plus hauts standards de sécurité, de qualité et de conformité.

« L’immatriculation définitive de SY business constitue une étape clé qui vient rappeler notre capacité à accompagner les entreprises sur le long terme. Elle démontre que nous mettons la conformité légale, la robustesse et l’évolutivité de notre plateforme SY business au premier rang de nos exigences, pour aider nos clients à aborder sereinement la réforme de la facturation électronique en France mais également à répondre aux contraintes légales associées à l’international », déclare Sébastien Vugier, Chief Product & Technology Officer chez Cegedim Business Services.

Dès l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, la solution SY business fournira des services de facturation électronique et de reporting en France, tels que : la transmission et la réception des factures électroniques, l’envoi des données de facturation à l’administration fiscale, une conformité règlementaire tout au long des processus de facturation et d’achats.

Dès la mise en service du Portail Public de Facturation (PPF) en février 2026, Cegedim Business Services démarrera la phase pilote avec à ses côtés, plus d’une vingtaine de ses clients prêts à utiliser les services de la solution SY business. Cette phase pilote permettra de vérifier la bonne réalisation des processus de bout en bout en production.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les premières PA ayant validé cette étape de l’immatriculation définitive. Il s’agit d’un prérequis essentiel pour participer au Pilote organisé par l’AIFE (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat) et ainsi adopter les usages de la réforme. Ce succès vient récompenser notre culture de l’innovation et la mobilisation de l’ensemble des équipes Cegedim Business Services pour délivrer une solution conforme et performante. Cette avancée nous permet d’accompagner au mieux nos clients dans leur projet de transformation vers la digitalisation des flux de facturation », déclare David Alvarez, Directeur Commercial chez Cegedim Business Services.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats, ventes et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : ALCGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

