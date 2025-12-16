Partenariat historique : la protection de 45 000 hectares dans le sud-est de la Colombie-Britannique fait progresser l’atteinte des objectifs climatiques et de conservation de la nature à l’échelle nationale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conservation de la nature Canada (CNC), en partenariat avec le gouvernement du Canada, la Province de la Colombie-Britannique, Elk Valley Resources (EVR), une compagnie de Glencore, et d’autres partenaires publics et privés, annonce aujourd’hui la conservation de 45 000 hectares de terres boisées dans le sud-est de la Colombie-Britannique, ce qui constitue l’un des plus vastes projets de conservation de terres privées de l’histoire du pays.

Connu sous le nom de Terres forestières de Kootenay (Kootenay Forest Lands), ce projet, dont la réalisation a été approuvée par la nation Ktunaxa, est situé sur le territoire ancestral de cette dernière. Ce territoire fera désormais l’objet d'une intendance à des fins de conservation pour les générations futures, ce qui générera des bienfaits écologiques, culturels et communautaires d’une envergure rarement vue au Canada.

Ce projet n’a été rendu possible que grâce à un partenariat exceptionnel. Les Premières Nations Ktunaxa, des gouvernements, des entreprises, des collectivités et des donatrices et donateurs privés se sont en effet joints à CNC afin que l’un des corridors naturels les plus écologiquement importants d’Amérique du Nord demeure intact pour les générations à venir.

Une vision devient réalité après des décennies

Depuis plus de vingt ans, des collectivités locales, des nations autochtones et des conservationnistes œuvrent pour assurer l’avenir de ces terres. Cette vision de longue date est aujourd’hui une réalité et est un exemple de partenariat qui témoigne de ce qu’il est possible d’accomplir quand nous nous unissons en faveur de la nature.

Les Terres forestières de Kootenay s’ajoutent à un réseau de plus de 7 000 kilomètres carrés d’aires protégées dans les Rocheuses canadiennes qui s’étend jusqu’au Montana, aux États-Unis. Ce paysage contribue de manière vitale aux déplacements d’espèces sauvages, comme le grizzly, le carcajou, le lynx et l’omble à tête plate. On y trouve également de rares milieux de prairies de haute altitude, des forêts anciennes et une multitude de ruisseaux qui se jettent dans la rivière Elk, un cours d’eau réputé mondialement pour la pêche à la mouche.

Des partenariats qui définissent la conservation

Cette réalisation est la preuve de ce qu’il est possible d’accomplir quand des gouvernements, des entreprises et des collectivités s’engagent à faire d’une vision commune une réalité. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien des Premières Nations Ktunaxa et aux contributions majeures du gouvernement du Canada et d’Elk Valley Resources. Un financement supplémentaire accordé par la Province de la Colombie-Britannique, la BC Parks Foundation, le Fish & Wildlife Compensation Program, le Columbia Basin Trust et de nombreuses autres fondations, et donatrices et donateurs a permis de concrétiser cette collaboration. En plus d’avoir mené à l’acquisition de terres, cette initiative constitue un modèle de collaboration qui permet de concilier des priorités culturelles, sociales, écologiques et économiques.

Cette collaboration est le fruit de l’approche adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques et préserver la biodiversité. Elle combine le leadership autochtone, les connaissances scientifiques et les investissements publics et privés pour proposer des solutions qui ont une portée à l’échelle mondiale.

Quelles sont les prochaines étapes?

Sous les bons soins de CNC, les Terres forestières de Kootenay cesseront d’être exploitées à des fins industrielles et seront désormais gérées dans une optique de conservation visant à restaurer les écosystèmes, à améliorer le stockage de carbone et à renforcer la résilience face aux feux de forêt et aux inondations. L’accès public aux activités récréatives sera maintenu, et les décisions relevant de l’intendance seront prises en collaboration avec des peuples autochtones, des collectivités et des partenaires locaux de manière à respecter les traditions culturelles, à protéger la vie sauvage et les eaux, et à renforcer le bien-être des collectivités.

En bref

Superficie : 45 000 hectares - l’un des plus vastes projets d’acquisition de terres privées de l’histoire du Canada.

45 000 hectares - l’un des plus vastes projets d’acquisition de terres privées de l’histoire du Canada. Bassins versants : Influence 42 bassins versants et contribue à la conservation de 930 km de cours d’eau, ce qui garantit un approvisionnement en eau potable et assure la santé des activités de pêche.

Influence 42 bassins versants et contribue à la conservation de 930 km de cours d’eau, ce qui garantit un approvisionnement en eau potable et assure la santé des activités de pêche. Milieux de prairies de haute altitude : Un écosystème rare considéré comme menacé à travers la région.

Un écosystème rare considéré comme menacé à travers la région. Climat : Des forêts anciennes et matures assurent un stockage vital de carbone; la régénération des terres permettra de séquestrer davantage de CO₂.

Des forêts anciennes et matures assurent un stockage vital de carbone; la régénération des terres permettra de séquestrer davantage de CO₂. Faune et flore : Le site constitue l’habitat vital d’espèces en péril, comme le grizzly, le blaireau d’Amérique, l’omble à tête plate, le mouflon d’Amérique et le pin à écorce blanche.

Le site constitue l’habitat vital d’espèces en péril, comme le grizzly, le blaireau d’Amérique, l’omble à tête plate, le mouflon d’Amérique et le pin à écorce blanche. Bienfaits communautaires : Les terres conservées avoisinent Fernie, Elkford et Canal Flats et seront gérées de manière à renforcer la prévention des feux de forêt et des inondations, tout en maintenant la pratique d’activités récréatives.





Citations

« Les Terres forestières de Kootenay sont un exemple de ce qu’il est possible d’accomplir quand nous privilégions la collaboration. Des projets comme celui-ci transforment l’ambition en action : protéger la nature, soutenir les collectivités et prouver que la conservation est l’une des solutions les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Il démontre aussi ce que nous pouvons accomplir quand nous nous unissons en faveur de la nature. »

– Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction, Conservation de la nature Canada

« La conservation des terres forestières de Kootenay illustre l’engagement du Canada à protéger la nature tout en réduisant les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Grâce à l’appui des Premières Nations Ktunaxa, au partenariat avec Conservation de la nature Canada et au soutien des gouvernements, de l’industrie et des collectivités, nous avons assuré la protection de terres qui offriront des avantages écologiques, culturels et communautaires durables. Cette réalisation démontre la force des partenariats et du leadership autochtone pour protéger le patrimoine naturel du Canada pour les générations à venir. »

– L’honorable Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

« La conservation des terres forestières de Kootenay constitue une réalisation historique pour la Colombie-Britannique et pour le Canada, rendue possible grâce au leadership de Conservation de la nature Canada et à notre partenariat collectif avec des partenaires provinciaux, industriels et philanthropiques. La protection de 45 000 hectares de prairies rares, de forêts anciennes et de bassins versants vitaux garantit que la faune, les collectivités et les générations futures bénéficieront des services que ces terres offrent pendant des décennies. C’est un exemple concret qui démontre que le financement public peut stimuler des contributions supplémentaires du secteur privé et des donateurs philanthropiques. »

– L’honorable Nathalie Provost, secrétaire d’État (Nature)

« La conservation à ʔamakʔis Ktunaxa est une priorité, tout comme le maintien de la connectivité des écosystèmes en vue de préserver le bien-être de l’eau, du territoire et de tous les êtres vivants (ʔa·kxam̓is q̓ api qapsin). Nous nous engageons à créer, de concert avec CNC, un processus pour identifier nos intérêts, nos objectifs et les résultats escomptés quant à ces terres. »

– Citation tirée d'une lettre du Conseil de la nation Ktunaxa, signée par sa présidente, Kathryn Teneese, et les quatre Nasuʔkins des Premières Nations Ktunaxa, Donald Sam, Cheryl Casimer, Heidi Gravelle et Jason Louie.

« La Colombie-Britannique abrite la plus grande diversité d'espèces, d’écosystèmes et d’habitats de toutes les provinces et territoires du Canada. Notre gouvernement célèbre l’acquisition des Terres forestières de Kootenay, qui est le fruit d’années de travail dévoué et de partenariats fructueux. Nous continuerons à travailler avec des Premières Nations, des collectivités, des fiducies foncières, des organismes de conservation et d'autres parties intéressées à travers l’ensemble de la Colombie-Britannique pour préserver des espaces d’une grande beauté naturelle et de haute importance écologique. »

- Randene Neill, ministre de l’Intendance des eaux, des terres et des ressources

de la Colombie-Britannique



« Grâce à notre contribution de 20 millions $ au projet Terres forestières de Kootenay, EVR aide à préserver des habitats naturels vitaux tout en créant des avantages sociaux durables pour les communautés locales. Nous nous sommes engagés à établir des partenariats avec des peuples autochtones, le gouvernement et d’autres parties prenantes afin de préserver des zones présentant une valeur sociale, culturelle et écologique. Nous sommes fiers que notre contribution soit un facteur clé dans la concrétisation du projet Terres forestières de Kootenay, qui protège pour les générations à venir des terres de la région où nous exerçons nos activités. »

– Mike Carrucan, président-directeur général d'Elk Valley Resources (EVR), une compagnie de Glencore

Images : Images des Terres forestières de Kootenay, C.-B. (Nick Nault)

Vidéo (séquences non montées) : Terres forestières de Kootenay, C.-B. (Nick Nault)

À propos de Conservation de la nature Canada

Depuis 1962, Conservation de la nature Canada rallie la population dans le but de protéger les terres et les eaux essentielles à notre subsistance. Organisme de bienfaisance environnemental œuvrant de concert avec des collectivités, des nations autochtones, des gouvernements et des entreprises, nous fournissons des solutions fondées sur la nature à une échelle inégalée. Notre travail, qui contribue à sauvegarder la qualité de l’air et de l’eau, à stocker le carbone et à réduire les risques d’inondations et de feux de forêt, protège notre santé, renforce la vigueur d’économies locales, et améliore la résilience de nos collectivités. Ensemble, nous libérons tout le pouvoir de la nature pour que la vie puisse prospérer. Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

À propos du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN) du Canada est un fonds de 1,4 milliard de dollars répartis sur dix ans (2021-2031) qui vise à soutenir la conservation, la restauration et la gestion améliorée des écosystèmes tels que les milieux humides, les forêts et les prairies afin d’être en mesure de s’attaquer à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le FSCAN se concentrera sur trois grands objectifs : 1) conserver les écosystèmes riches en carbone qui risquent fortement d’être convertis à d’autres usages qui libéreraient le carbone stocké; 2) améliorer les pratiques de gestion des terres afin de réduire les effets des émissions de gaz à effet de serre sur les écosystèmes du Canada; 3) restaurer les écosystèmes dégradés. Dans l’ensemble, ces projets contribueront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’augmentation de la séquestration du carbone, tout en offrant des avantages pour la biodiversité et le bien-être humain.

À propos de Elk Valley Resources

Elk Valley Resources (EVR) gère quatre mines de charbon sidérurgique dans la vallée de l’Elk, en Colombie-Britannique, qui fournissent des emplois à plus de 5 000 personnes. Nous nous engageons à développer nos ressources de manière responsable, à respecter l’environnement et à établir des partenariats durables avec les communautés et les peuples autochtones. Nous produisons du charbon sidérurgique de haute qualité qui permet la production d’acier utilisé pour la construction de produits qui améliorent la qualité de vie de populations d’à travers le monde. Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, EVR fait partie du groupe Glencore, l'une des plus grandes sociétés mondiales diversifiées dans le domaine des ressources naturelles. Pour en savoir plus : glencore.ca/fr/evr

