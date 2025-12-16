Snail Inc. 成功举办投资者日活动，展示其数字生态系统规划、稳定币 $USDO 发布以及全新《方舟》内容路线图

加利福尼亚州卡尔弗城, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (简称“Snail Games”或“公司”) 是一家全球领先的互动式数字娱乐独立开发及发行商，公司在 2025 年于纽约市 NASDAQ MarketSite 举办的投资者日活动上，公布了其不断扩展的数字生态系统的一系列重大进展。 公司管理层分享了在加密货币领域的新进展，以及围绕公司旗舰游戏系列《方舟》的长期内容扩展规划。

活动期间，Snail 介绍了其即将推出的稳定币项目，公布了名称 $USDO 及官方品牌形象。 产品负责人 Matthew Harper 在现场象征性地铸造了首枚正式代币，标志着公司在整个生态系统中整合安全实用型数字支付战略的重要里程碑。

Snail 还首次发布了 Golden Poop ，这一纪念性数字迷因收藏品。该作品以幽默的方式致敬游戏文化，并对行业现象进行了讽刺。

活动最后展示了全新 《方舟：失落殖民地》 预告片，并确认该 DLC 将于 12 月 18 日上线。 Snail 以一份多年期内容路线图结束了此次发布会，该路线图由 Studio Wildcard 联合创始人兼《方舟》首席设计师 Jeremy Stieglitz 呈现，展示了极具韧性且架构清晰的《方舟》产品线布局，为公司提供了清晰的发展视野以及延续至 2027 年的系列长期支持。

《方舟》2026 路线图:

《优胜党的生存》(制作方：Studio Sirens)

《Bob’s True Tales: Tides of Fortune》

《ARK: World Creator》

《ARK: Dragontopia》

《方舟》2027 路线图:

《ARK: Atlantis》

《Bob’s True Tales: Galaxy Wars》

《ARK: Legacy of Santiago Part 1》

本次投资者日活动的回放视频将在公司投资者关系网站的“活动与演示” (Events and Presentation) 栏目发布，可点击 此处 访问。

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。

