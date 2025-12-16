Snail Inc. 成功舉辦投資者日活動，展示數碼生態系統計劃、穩定幣 $USDO 發佈，以及全新的《方舟》內容路線圖

加州卡爾弗城, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) (「Snail Games」或「公司」) 於紐約市 NASDAQ MarketSite 舉行的 2025 年投資者日期間，公佈了其日益壯大的數碼生態系統中的多項重大進展。 公司管理層分享了旗下主打遊戲系列《方舟》在加密貨幣及長期內容拓展方面的最新發展。

活動期間，Snail 介紹了即將推出的穩定幣計劃，公佈其名稱為 $USDO 並展示了官方品牌形象。 產品負責人 Matthew Harper 在台上現場鑄造首枚官方代幣，別具象徵意義，標誌着公司在其生態系統中整合以實用功能為核心的安全數碼支付策略邁進重要里程碑。

Snail 亦首度發佈 Golden Poop ，亦即為幽默致意遊戲文化及行業諷刺而創作的數碼迷因收藏品，很有紀念價值。

活動最後展示新作 《方舟：失落殖民地》 預告片，確該 DLC 將於 12 月 18 日隆重推出。 Snail 以由 Studio Wildcard 聯合創辦人兼《方舟》首席設計師 Jeremy Stieglitz 展示的多年內容路線圖結束簡報，展示《方舟》系列規劃清晰的穩定開發之路，為本公司提供直至 2027 年的清晰前景及持續系列支援。

《方舟》2026 年路線圖：

《Survival Of The Fittest》(由 Studio Sirens 製作)

《Bob’s True Tales: Tides of Fortune》

《ARK: World Creator》

《ARK: Dragontopia》

《方舟》2027 年路線圖：

《ARK: Atlantis》

《Bob’s True Tales: Galaxy Wars》

《ARK: Legacy of Santiago Part 1》

另外亦可 在此 於公司投資者關係網站的活動與簡報部分 ，重溫投資者日。

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://snail.com/

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述出現於本新聞稿中的多個地方，以及我們提交予美國證券交易委員會 (SEC) 的若干公開文件中，其中包括但不限於有關公司在加密貨幣及長期內容拓展方面的重大進展及新發展的陳述。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。