EXOSENS OBTIENT LA MÉDAILLE D’OR ECOVADIS, RÉCOMPENSANT UNE DÉMARCHE ENGAGÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

COMMUNIQUE DE PRESSE

MÉRIGNAC, 17 DÉCEMBRE 2025

Exosens obtient la Médaille d’or EcoVadis et figure ainsi parmi les 5 % des entreprises les mieux évaluées.

Avec un score de 82/100, Exosens se positionne parmi les acteurs de référence du secteur Aerospace & Défense.

Cette distinction reconnaît la structuration avancée de la démarche RSE du Groupe dans quatre domaines essentiels : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables.





Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce avoir obtenu la médaille d’or EcoVadis, une distinction qui confirme la solidité et la bonne structuration du dispositif RSE du Groupe. Cette reconnaissance reflète le travail engagé depuis 2022 pour consolider les politiques ESG, harmoniser les reportings et les mécanismes internes qui pilotent et encadrent la stratégie de durabilité du Groupe.

L’analyse EcoVadis repose sur une revue approfondie des politiques, des mesures et des dispositifs de pilotage mis en œuvre au sein d’Exosens. Elle confirme ainsi la structuration solide de la démarche RSE du Groupe sur l’ensemble de ses piliers.

Sur le plan environnemental, Exosens s’est doté d’un cadre cohérent couvrant l’ensemble de ses enjeux majeurs, réalise désormais chaque année son bilan carbone et déploie des plans d’action adaptés à ses différents sites, tout en renforçant la gestion durable des ressources et la réduction de ses impacts.

Les aspects sociaux et droits humains reposent quant à eux sur un cadre RH homogène garantissant des conditions de travail sûres, équitables et respectueuses des droits fondamentaux, soutenu par des dispositifs de prévention, de développement des compétences et de dialogue social sur l’ensemble des sites.

En matière d’éthique et de conformité, l’évaluation souligne la mise en place d’un programme structuré intégrant la prévention de la corruption et de la fraude, la gestion des conflits d’intérêts, la sécurité de l’information, des mécanismes d’alerte, des processus d’évaluation des tiers ainsi que des actions de formation dédiées.

Enfin, EcoVadis reconnaît la progression d’Exosens en achats responsables, portée par une politique formalisée, l’intégration croissante de critères ESG dans les processus achats et la mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation des fournisseurs, contribuant au renforcement durable de la chaîne d’approvisionnement.

« L’obtention de la médaille d’or EcoVadis vient reconnaître le travail continu de structuration engagé par le Groupe depuis plusieurs années. Cette distinction est d’abord le résultat de l’implication de nos équipes, qui ont intégré les enjeux RSE au cœur de leurs pratiques et de leurs décisions. Nous avons franchi des étapes importantes pour renforcer nos processus, améliorer la qualité de nos données et assurer une gouvernance responsable de nos activités. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre notre trajectoire, avec la même exigence et la volonté d’inscrire durablement la responsabilité au centre du développement d’Exosens. » déclare Quynh-Boi DEMEY, CFO d’Exosens.

À propos d’Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2000 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d’informations : https://www.exosens.com.

Relations avec les médias

Brunswick Group, exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Pièce jointe