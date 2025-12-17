SAFE ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE DISTRIBUTION STRATEGIQUE EN ESPAGNE AVEC VORTROM BIOLOGICS

Un partenariat majeur pour accélérer le développement de Safe sur le marché espagnol

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 17 décembre 2025 – 8h - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF) annonce la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vortrom Biologics – filiale de Vortrom - pour le marché espagnol.

Un partenariat stratégique avec un acteur de référence

Depuis plus de 40 ans, Vortrom, distributeur majeur d'équipements médicaux en Espagne, devient le partenaire exclusif du Groupe Safe pour la distribution de ses solutions chirurgicales sur le territoire espagnol. Cette alliance stratégique s'inscrit dans la volonté de Safe d'accélérer son expansion internationale et de renforcer sa présence sur les marchés européens clés en proposant des solutions toujours plus innovantes, répondant aux meilleurs standards, qui améliorent les techniques des chirurgiens, facilitant ainsi le rétablissement des patients et réduisant les coûts des interventions.

Grâce à son réseau de distribution étendu, son expertise reconnue dans le secteur orthopédique et sa connaissance approfondie du marché espagnol, Vortrom Biologics dispose des atouts pour assurer le déploiement optimal des solutions Safe auprès des établissements de santé et des professionnels de la chirurgie de la colonne vertébrale.

Une opportunité de croissance significative

L'Espagne représente un marché stratégique pour Safe, avec plus de 47 millions d'habitants et un système de santé moderne offrant un potentiel de développement important. Ce partenariat permettra à Safe de bénéficier de la force commerciale et de la crédibilité de Vortrom pour pénétrer efficacement ce marché.

Philippe Laurito, Directeur Général de Safe Group, déclare : « Nous sommes très fiers de nous associer à Vortrom, un acteur majeur et respecté du marché espagnol. Cette signature témoigne de l'attractivité de nos solutions innovantes et de notre capacité à nouer des partenariats stratégiques avec des distributeurs de premier plan. L'expertise de Vortrom et son réseau établi nous permettront d'accélérer significativement notre développement en Espagne. »

Lucía Muñoz, Présidente-Directrice Générale de Vortrom Biologics déclare : « Nous sommes ravis d'intégrer les solutions innovantes de Safe à notre portefeuille. Ces technologies répondent parfaitement aux besoins des chirurgiens espagnols et s'inscrivent dans notre stratégie de proposer les solutions les plus avancées du marché à nos clients. »

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

