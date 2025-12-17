GEVORKYAN: vzdělávání lidí je základem růstu

„Vzdělávání lidí vnímáme jako strategickou investici, nikoli jako povinnost. V duchu myšlenek Tomáše Bati věřím, že kvalita podniku závisí na kvalitě jeho lidí,“ říká zakladatel společnosti GEVORKYAN Dipl. Ing. Artur Gevorkyan.
Společnost dlouhodobě podporuje propojení vzdělávání s praxí a systematicky spolupracuje se středními a vysokými školami prostřednictvím duálního vzdělávání, dlouhodobých a krátkodobých odborných praxí a stáží.
A. Gevorkyan odevzdává ocenění studentovi Technické Univerzity ve Zvolenu
Vlastní studijní program
GEVORKYAN, a.s. se také stala klíčovým partnerem Technické univerzity ve Zvolenu při spuštění nového bakalářského programu zaměřeného na přípravu technicky zdatných absolventů pro praxi v regionu.
Zaměřuje se na oblasti robotiky, CNC obrábění a kontroly kvality, přičemž první ročník je plně obsazen a zájem o studium projevují i samotní zaměstnanci společnosti GEVORKYAN.
Podpora vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání v GEVORKYAN, a.s. nekončí nástupem do zaměstnání. Společnost aktivně podporuje své zaměstnance v dalším vzdělávání na úrovni MBA a Ph.D. formou flexibilních pracovních podmínek. Umožňuje účast na výuce během pracovní doby, poskytuje 20 dní volna navíc ročně určených ke studiu a hradí také školné.
Společnost investuje čas a peníze do lidí, kteří se chtějí učit a využívat nabízených příležitostí. V současné době zaměstnává více než 50 pracovníků ze zahraničí, které na rozdíl od mnoha jiných podniků v regionu také motivuje k univerzitnímu vzdělávání, včetně doktorského studia.
„Pro nás nejsou rozhodující pouze výsledky, které někdo dosáhl, ale také cesta, kterou musel projít, aby jich dosáhl. Podporujeme lidi, kteří prokazují vytrvalost, zodpovědnost a odhodlání vzdělávat se i navzdory překážkám,“ říká Artur Gevorkyan.
O GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu.
