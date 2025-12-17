OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
17 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 December 2025 it had purchased a total of 32,300 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased32,300--
Highest price paid (per ordinary share)600.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)595.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)597.92p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 356,596,504 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 356,596,504.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
16-12-202516:27:00GBp81597.50XLONxeaMO4XleL9
16-12-202516:27:00GBp157597.50XLONxeaMO4XleLB
16-12-202516:26:34GBp341597.50XLONxeaMO4Xlf1f
16-12-202516:25:55GBp129598.00XLONxeaMO4XlMVx
16-12-202516:25:55GBp100598.00XLONxeaMO4XlMVz
16-12-202516:25:27GBp100598.00XLONxeaMO4XlNEX
16-12-202516:25:27GBp93598.00XLONxeaMO4XlNFV
16-12-202516:25:00GBp228598.00XLONxeaMO4XlK9C
16-12-202516:24:30GBp220598.00XLONxeaMO4XlL32
16-12-202516:24:00GBp233598.00XLONxeaMO4XlI$d
16-12-202516:23:31GBp192598.00XLONxeaMO4XlJjk
16-12-202516:13:01GBp408596.00XLONxeaMO4Xl0OB
16-12-202516:08:03GBp271597.50XLONxeaMO4Xl8Gf
16-12-202516:08:03GBp104597.50XLONxeaMO4Xl8Gh
16-12-202516:07:24GBp262598.00XLONxeaMO4Xl9P$
16-12-202516:07:24GBp113598.00XLONxeaMO4Xl9P1
16-12-202516:04:27GBp536598.50XLONxeaMO4XeoIF
16-12-202516:04:25GBp204599.00XLONxeaMO4XeoSg
16-12-202516:04:25GBp89599.00XLONxeaMO4XeoSi
16-12-202516:04:25GBp204599.00XLONxeaMO4XeoSk
16-12-202516:04:25GBp315599.00XLONxeaMO4XeoSp
16-12-202516:04:25GBp266599.00XLONxeaMO4XeoSr
16-12-202515:59:55GBp529598.00XLONxeaMO4XexW1
16-12-202515:53:00GBp78597.50XLONxeaMO4Xek$7
16-12-202515:53:00GBp215597.50XLONxeaMO4Xek$9
16-12-202515:53:00GBp62597.50XLONxeaMO4Xek$B
16-12-202515:50:03GBp163597.50XLONxeaMO4XehAD
16-12-202515:50:03GBp17597.50XLONxeaMO4XehAE
16-12-202515:50:03GBp52597.50XLONxeaMO4XehAG
16-12-202515:50:03GBp32597.50XLONxeaMO4XehAI
16-12-202515:50:03GBp36597.50XLONxeaMO4XehAM
16-12-202515:47:06GBp294597.50XLONxeaMO4XeKkt
16-12-202515:47:06GBp42597.50XLONxeaMO4XeKkv
16-12-202515:45:08GBp174597.50XLONxeaMO4XeJzL
16-12-202515:45:08GBp33597.50XLONxeaMO4XeJzP
16-12-202515:45:08GBp29597.50XLONxeaMO4XeJzR
16-12-202515:36:39GBp814597.50XLONxeaMO4Xe4l9
16-12-202515:33:20GBp116598.00XLONxeaMO4Xe1lp
16-12-202515:33:20GBp99598.00XLONxeaMO4Xe1lq
16-12-202515:33:20GBp171598.00XLONxeaMO4Xe1ls
16-12-202515:30:23GBp257598.00XLONxeaMO4XeDcl
16-12-202515:26:27GBp120598.00XLONxeaMO4Xfs0c
16-12-202515:26:27GBp298598.00XLONxeaMO4Xfs0e
16-12-202515:26:27GBp26598.00XLONxeaMO4Xfs0g
16-12-202515:16:07GBp458597.50XLONxeaMO4XfcQa
16-12-202515:09:58GBp300597.50XLONxeaMO4XfjxS
16-12-202515:09:58GBp589597.50XLONxeaMO4XfjwY
16-12-202515:08:45GBp326598.00XLONxeaMO4Xfhpk
16-12-202515:08:45GBp75598.00XLONxeaMO4Xfhpp
16-12-202515:04:49GBp440597.50XLONxeaMO4XfIhY
16-12-202514:53:06GBp462598.00XLONxeaMO4Xf0KL
16-12-202514:53:02GBp532598.50XLONxeaMO4Xf0PF
16-12-202514:53:02GBp129598.50XLONxeaMO4Xf0PH
16-12-202514:52:02GBp213599.00XLONxeaMO4XfE6R
16-12-202514:49:26GBp866598.00XLONxeaMO4XfAoB
16-12-202514:49:26GBp390598.00XLONxeaMO4XfAoD
16-12-202514:49:26GBp250598.00XLONxeaMO4XfAoF
16-12-202514:49:26GBp430597.50XLONxeaMO4XfAoI
16-12-202514:48:38GBp152598.00XLONxeaMO4XfB7c
16-12-202514:48:38GBp300598.00XLONxeaMO4XfB7e
16-12-202514:48:38GBp430598.00XLONxeaMO4XfB7l
16-12-202514:26:57GBp13598.00XLONxeaMO4XgfRy
16-12-202514:03:04GBp57596.50XLONxeaMO4XgF86
16-12-202514:03:04GBp372596.50XLONxeaMO4XgF88
16-12-202514:02:46GBp539597.00XLONxeaMO4XgFOR
16-12-202513:58:21GBp5597.00XLONxeaMO4Xg89c
16-12-202513:57:20GBp683597.50XLONxeaMO4Xg98d
16-12-202513:32:07GBp329598.50XLONxeaMO4Xhkce
16-12-202513:26:57GBp292598.50XLONxeaMO4XhhWL
16-12-202513:26:41GBp272598.50XLONxeaMO4XhhtZ
16-12-202513:23:38GBp718599.00XLONxeaMO4XhfEH
16-12-202513:20:35GBp40600.00XLONxeaMO4XhKrW
16-12-202513:20:35GBp181600.00XLONxeaMO4XhKrY
16-12-202513:14:41GBp269600.00XLONxeaMO4XhG99
16-12-202513:09:46GBp181600.00XLONxeaMO4XhS4h
16-12-202513:09:46GBp3600.00XLONxeaMO4XhS4j
16-12-202513:04:29GBp225600.00XLONxeaMO4XhO5v
16-12-202513:04:29GBp67600.00XLONxeaMO4XhO5x
16-12-202512:37:06GBp319599.00XLONxeaMO4XaqJB
16-12-202512:30:02GBp133599.50XLONxeaMO4XanLs
16-12-202512:30:02GBp252599.50XLONxeaMO4XanLu
16-12-202512:29:06GBp168599.50XLONxeaMO4Xa@pR
16-12-202512:27:35GBp729600.00XLONxeaMO4Xa$yU
16-12-202512:27:29GBp58600.00XLONxeaMO4Xa$u9
16-12-202512:27:29GBp105600.00XLONxeaMO4Xa$uB
16-12-202512:27:29GBp250600.00XLONxeaMO4Xa$uD
16-12-202512:27:29GBp326600.00XLONxeaMO4Xa$uH
16-12-202512:27:29GBp228600.00XLONxeaMO4Xa$uJ
16-12-202512:27:29GBp650600.00XLONxeaMO4Xa$uL
16-12-202511:27:31GBp701598.00XLONxeaMO4Xa04A
16-12-202511:21:17GBp313598.50XLONxeaMO4XaDj0
16-12-202510:55:07GBp333598.50XLONxeaMO4Xbv81
16-12-202510:49:20GBp440597.00XLONxeaMO4XbYXL
16-12-202510:49:20GBp11598.00XLONxeaMO4XbYXN
16-12-202510:49:20GBp205598.00XLONxeaMO4XbYXP
16-12-202510:49:20GBp621598.00XLONxeaMO4XbYXR
16-12-202510:49:20GBp167598.00XLONxeaMO4XbYXT
16-12-202510:34:58GBp1597.00XLONxeaMO4Xbfy1
16-12-202510:30:49GBp123598.00XLONxeaMO4XbK5C
16-12-202510:30:49GBp312598.00XLONxeaMO4XbK5E
16-12-202510:20:05GBp38596.50XLONxeaMO4XbTeB
16-12-202510:20:05GBp39596.50XLONxeaMO4XbTeD
16-12-202509:55:14GBp391596.00XLONxeaMO4XcsJD
16-12-202509:50:19GBp282596.50XLONxeaMO4Xcp2o
16-12-202509:44:58GBp149597.00XLONxeaMO4Xczok
16-12-202509:44:58GBp184597.00XLONxeaMO4Xczom
16-12-202509:36:48GBp357597.00XLONxeaMO4Xcasx
16-12-202509:36:48GBp719597.00XLONxeaMO4XcasS
16-12-202509:29:13GBp515598.00XLONxeaMO4XclR$
16-12-202509:29:13GBp459598.00XLONxeaMO4XclRA
16-12-202509:29:13GBp200598.00XLONxeaMO4XclRC
16-12-202509:29:13GBp13598.00XLONxeaMO4XclRE
16-12-202508:56:53GBp688597.50XLONxeaMO4XcBfk
16-12-202508:53:07GBp282598.00XLONxeaMO4Xdtvf
16-12-202508:35:05GBp245596.00XLONxeaMO4Xdbk6
16-12-202508:35:05GBp268596.00XLONxeaMO4Xdbk8
16-12-202508:29:05GBp131596.00XLONxeaMO4Xdl1W
16-12-202508:29:05GBp551596.00XLONxeaMO4Xdl6U
16-12-202508:23:11GBp281596.50XLONxeaMO4XdeVz
16-12-202508:18:42GBp292596.50XLONxeaMO4XdLuy
16-12-202508:15:00GBp430595.50XLONxeaMO4XdHce
16-12-202508:07:53GBp43596.00XLONxeaMO4XdR1M
16-12-202508:07:53GBp214596.00XLONxeaMO4XdR1O
16-12-202508:04:56GBp96596.00XLONxeaMO4Xd7ZB
16-12-202508:04:56GBp97596.00XLONxeaMO4Xd7ZD



