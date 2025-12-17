Heidi Hunter er udnævnt til ny næstformand for bestyrelsen for Bavarian Nordic

KØBENHAVN, Danmark, 17. december 2025 – Bavarian Nordic offentliggjorde i dag, at bestyrelsen, efter den nylige udnævnelse af Anne Louise Eberhard som ny formand for bestyrelsen og i overensstemmelse med selskabets vedtægter, har konstitueret sig og udnævnt Heidi Hunter som ny næstformand.

Heidi Hunter har været medlem af bestyrelsen siden 2023. Hun har mere end 25 års erfaring i branchen og har arbejdet på tværs af den farmaceutiske værdikæde – fra klinisk og kommerciel udvikling til lancering. Hun har tidligere været direktør hos Cardinal Health, hvor hun stod i spidsen for Specialty Solutions-forretningen. Før Cardinal Health havde Heidi Hunter ledende stillinger hos UCB, Boehringer Ingelheim, IQVIA og Centocor, et J&J-selskab. Hun har også ledet forretningsområderne inden for kvinders sundhed og onkologi hos Wyeth (i dag en del af Pfizer) i USA samt kvinders sundhed hos Novo Nordisk i Danmark. Heidi Hunter har en bachelorgrad fra University of Michigan og en MBA fra University of Chicago.

Ud over rollen som næstformand er Heidi Hunter medlem af Nominerings- og Vederlagsudvalget samt Udvalget for Videnskab og Teknologi i bestyrelsen.

Hun er desuden medlem af bestyrelsen i Vicore Pharma Holding AB, IO Biotech, Inc. og Sutro BioPharma Inc.

Bestyrelsen fortsætter sin søgen efter et par kandidater med relevante kompetencer til at blive indstillet til valg på den ordinære generalforsamling i april 2026, samtidig med at kontinuiteten sikres.

