Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program) in Saudi-Arabien zeigt in einem neuen Bericht und einer globalen Indexinitiative Wege zu einem transformativen Fortschritt im Lebensstil auf

Der Bericht „Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in Saudi-Arabien“ zeigt, wie die Fokussierung auf Lebensqualität das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger verbessert hat.

Von Lifestyle und Freizeitgestaltung bis hin zu Chancen und sozialem Wachstum – die Erhebungen aus Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha bieten einen detaillierten und vielfältigen Einblick in das Leben in Saudi-Arabien.

Mit deutlichen Fortschritten bei der Lebensqualität ist Saudi-Arabien als Sponsor und Mitwirkender an der Initiative für Lebensqualität (Quality of Life Initiative) von UN-Habitat führend in dieser Debatte.





RIAD, Saudi-Arabien, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Programm zur Verwirklichung der Vision für Lebensqualität (Quality of Life Vision Realization Program) in Saudi-Arabien veröffentlicht einen neuen Bericht mit dem Titel „Städte der Möglichkeiten: Die Entwicklung der Lebensqualität in Saudi-Arabien“ (Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia), der wichtige Erkenntnisse und Fortschritte hinter der Transformation der Lebensqualität in Saudi-Arabien aufzeigt und sich dabei auf umfangreiche Umfrageergebnisse von Einwohnern, Bürgern und Besuchern im gesamten Königreich stützt. Das saudische Programm zur Verbesserung der Lebensqualität ist einer der strategischen Faktoren der Vision 2030, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Lebensqualität in saudischen Städten und der Bereicherung des Lebensstils in Saudi-Arabien liegt. Der Bericht „Städte der Möglichkeiten“ (Cities of Possibility) zeigt auf, wie Fortschritte im gesamten Königreich das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben neu gestalten und die Lebensqualität in den Städten verändern.

Der Bericht „Städte der Möglichkeiten“ untersucht fünf wichtige saudische Städte – Riad, Dschidda, Al-Chubar, Medina und Abha – und stellt einen neuen Ansatz zur Messung der Lebensqualität vor. Aufbauend auf vier miteinander verbundenen Säulen – Wohlstand und Chancen, persönliche und soziale Entwicklung, Lebensstil und Freizeitgestaltung sowie nachhaltige und sichere Grundlagen – beschreibt der Bericht in einer eingehenden Analyse, wie Verbesserungen der Lebensqualität, Inklusion und des Wohlbefindens in Städten zu messbaren wirtschaftlichen Ergebnissen geführt haben, während das Königreich zukunftsfähige Städte entwickelt, die allen Menschen einen höheren Lebensstandard bieten.

Der Bericht „Städte der Möglichkeiten“ beschreibt detailliert bedeutende Fortschritte in den Bereichen Wohlstand, Chancen und allgemeines Wohlergehen und quantifiziert die erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Gewinne, die in ganz Saudi-Arabien erzielt wurden. Dazu gehören:

Die Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien hat sich von 12,3 % im Jahr 2016 auf 6,8 % im ersten Quartal 2025 mehr als halbiert.

Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen auf 36,4 % im ersten Quartal 2025, womit das Ziel der Vision 2030 von 30 % übertroffen wird.

67 % Wachstum bei Investitionslizenzen im Vergleich zum Vorjahr, wobei das Königreich im Kearney FDI Confidence Index 2025 den 13. Platz belegt.

Anstieg der Lebenserwartung von 74 auf 79 Jahre, angetrieben durch die zunehmende Digitalisierung, wodurch Saudi-Arabien 2024 den zweit höchsten ICT Development Index unter den G20-Staaten erreicht.

Der Bericht hebt unter anderem hervor, dass strategische nationale Investitionen zu erheblichen Verbesserungen in den Bereichen Lebensstil, Freizeitgestaltung, Sicherheit und Mobilität geführt haben. Dazu gehört auch die Investition Saudi-Arabiens in Höhe von 1 Billion US-Dollar in Tourismus und Freizeit, wodurch der Zugang zu Gastronomie, Kultur, Sport und Unterhaltung erheblich erweitert wird. Veranstaltungen wie der Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien, die WTA Finals, der Esports World Cup und die Rallye Dakar verdeutlichen diese Dynamik im Vorfeld der Asienspiele 2029, der EXPO 2030 und der FIFA-Weltmeisterschaft 2034.

Aufbauend auf diesen Erfolgen hat Saudi-Arabien die globale Initiative „Initiative für Lebensqualität“ (Quality of Life Initiative/QOLI) ins Leben gerufen, um das Wohlergehen in Städten durch einen einheitlichen, international anerkannten, datengestützten Rahmen zu verbessern, der lokalen Behörden eine Plattform bietet, die über das BIP hinausgeht, um das Wohlergehen in ihren Gemeinden zu messen und zu verbessern. Die von UN-Habitat umgesetzte Initiative ist eine globale Maßnahme, um Städten Messgrößen zur Verfügung zu stellen, die sowohl globalen Erfordernissen als auch lokalen Kontextbedürfnissen gerecht werden.

„Lebensqualität ist sowohl für Saudi-Arabien als auch für Länder auf der ganzen Welt eine strategische nationale Priorität, die für die Förderung des Zusammenhalts in der Gemeinschaft, die Anziehung globaler Talente und die Sicherung nachhaltigen Wohlstands von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Khalid Al Baker, Chief Executive Officer des Quality of Life Vision Realization Program in Saudi-Arabien. „Das Programm zur Lebensqualität ist stolz darauf, die Lebensqualität im Königreich verbessert zu haben, und wir werden weiterhin mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenarbeiten, damit Bürger, Einwohner und Besucher in Saudi-Arabien ein höheres soziales und wirtschaftliches Wohlergehen genießen können. Während wir die ehrgeizigen Ziele der Vision 2030 vorantreiben, werden wir uns weiterhin weltweit für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und die Lebensqualität im Vordergrund steht.“

Der Bericht „Städte der Möglichkeiten“ und der QOLI-Index verdeutlichen das Engagement Saudi-Arabiens für ein globales Verständnis von Lebensqualität – indem es seine eigenen Erkenntnisse teilt, zu internationalen Rahmenwerken beiträgt und Städte weltweit dabei unterstützt, eine integrativere, widerstandsfähigere und menschenzentrierte urbane Zukunft aufzubauen.

Über das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität

Das Programm zur Verbesserung der Lebensqualität (Quality of Life Program/QoL) ist ein strategischer Wegbereiter der Vision 2030, die 2018 ins Leben gerufen wurde, um die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern, die das Königreich Saudi-Arabien ihr Zuhause nennen. QoL verwirklicht die urbane Transformation des Königreichs, indem es eine Lebensqualität schafft, die weltweit Vorbildcharakter hat. Dies geschieht durch intelligentere Stadtplanung, ein Angebot an Kultur, Kunst, Unterhaltung und Sport auf Weltklasseniveau sowie kommunale Maßnahmen, die einen gesünderen, glücklicheren und aktiveren Lebensstil ermöglichen.

Um die vielfältige Geografie und dynamische Bevölkerung des Königreichs zu nutzen, konzentriert sich QoL auf sechs Schlüsselbereiche für umfangreiche Investitionen: Kultur und Kulturerbe, Sport, Unterhaltung und Freizeit, Tourismus, Stadtplanung sowie Sicherheit und Schutz. QoL ermöglicht Bürgern, Einwohnern und Besuchern des Königreichs ein Leben von außergewöhnlicher Qualität durch verbesserte Dienstleistungen, nachhaltige Stadtplanung und ein breiteres Spektrum an sozialen Aktivitäten.

Bericht „Städte der Möglichkeiten“ (Cities of Possibility): https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

