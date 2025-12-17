Le rapport « Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia » (Villes d’avenir : l’évolution de la qualité de vie en Arabie saoudite) révèle comment la priorité accordée à la qualité de vie s’est traduit par une amélioration du bien-être des citoyens.

Du mode de vie aux loisirs, en passant par les opportunités et le développement social, les mesures prises à Riyad, Djeddah, Al Khobar, Médine et Abha offrent des perspectives détaillées et variées sur la vie en Arabie saoudite.

Forte d’une amélioration notable de sa qualité de vie, l’Arabie saoudite se positionne en tant que chef de file dans le cadre de Quality of Life Initiative (l’Initiative pour la qualité de vie) lancée par UN-Habitat, dont elle est à la fois sponsor et contributeur.





RIYADH, Arabie saoudite, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme « Quality of Life Vision Realization » (Vision pour la qualité de vie) lancé par l’Arabie saoudite publie un nouveau rapport intitulé « Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia » (Villes d’avenir : l’évolution de la qualité de vie en Arabie saoudite), qui présente les principales perspectives et les progrès réalisés dans le cadre de la transformation de la qualité de vie en Arabie saoudite, en s’appuyant sur les résultats d’une vaste enquête menée auprès des résidents, des citoyens et des visiteurs à travers le royaume. Le programme saoudien pour la « Quality of Life » (Qualité de vie) est l’un des catalyseurs stratégiques de la Vision 2030, qui vise à améliorer la qualité de vie dans les villes saoudiennes et à enrichir l’offre en matière d’art de vivre en Arabie saoudite. Le rapport « Cities of Possibility » (Villes d’avenir) met en évidence la manière dont les progrès réalisés à travers le Royaume remodèlent la vie économique, sociale et culturelle et transcendent la qualité de vie urbaine.

À travers l’étude de cinq villes saoudiennes clés, Riyad, Djeddah, Al Khobar, Médine et Abha, le rapport « Cities of Possibility » présente une nouvelle approche pour mesurer la qualité de vie. Articulé autour de quatre piliers interdépendants – Prospérité et opportunités, Épanouissement personnel et social, Mode de vie et loisirs, et Fondements durables et sûrs – le rapport analyse en détail comment l’amélioration de la qualité de vie urbaine, de l’inclusion et du bien-être s’est traduite par des résultats économiques mesurables, alors que le Royaume développe des villes tournées vers l’avenir qui offrent un niveau de vie plus élevé pour tous.

Le rapport « Cities of Possibility » détaille les progrès significatifs réalisés en matière de prospérité, d’opportunités et de bien-être général, et quantifie les gains économiques et sociaux substantiels obtenus à travers l’Arabie saoudite. Parmi ceux-ci :

Le taux de chômage en Arabie saoudite a diminué de plus de moitié, passant de 12,3 % en 2016 à 6,8 % au premier trimestre 2025.

Le taux d’activité des femmes atteint 36,4 % au premier trimestre 2025, dépassant ainsi l’objectif de 30 % fixé dans le cadre de la Vision 2030.

Un taux de croissance annuel de 67 % des licences d’investissement pour le Royaume, grimpant à la 13e place dans l’indice de confiance 2025 de Kearney en matière d’IDE.

L’espérance de vie passe de 74 à 79 ans, grâce à la numérisation croissante qui place l’Arabie saoudite au deuxième rang de l’indice de développement des TIC parmi les pays du G20 en 2024.

Le rapport souligne notamment les améliorations majeures apportées aux modes de vie, aux loisirs, à la sécurité et à la mobilité grâce à des investissements nationaux stratégiques. Entre autres, l’Arabie saoudite a investi 1 000 milliards de dollars dans le tourisme et les loisirs, élargissant considérablement l’accès à la restauration, à la culture, aux sports et aux divertissements. Des événements tels que le Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, les finales WTA, la Coupe du monde d’e-sport et le Rallye Dakar illustrent cette dynamique, avant les Jeux asiatiques de 2029, l’EXPO 2030 et la Coupe du monde de la FIFA 2034.

Fort de ces succès, l’Arabie saoudite a parrainé l’initiative mondiale Quality of Life Initiative (QOLI) visant à améliorer le bien-être urbain grâce à un cadre unifié, reconnu internationalement et fondé sur des données, offrant aux gouvernements locaux une plateforme qui va au-delà du PIB pour mesurer et améliorer le bien-être dans leurs communautés. Mise en œuvre par UN-Habitat, cette initiative est un effort mondial visant à fournir aux villes des indicateurs qui répondent aux impératifs mondiaux ainsi qu’aux besoins contextuels locaux.

« La Quality of life est une priorité nationale stratégique, tant pour l’Arabie saoudite que pour les pays du monde entier, qui est essentielle pour favoriser la cohésion communautaire, attirer les talents mondiaux et garantir une prospérité durable », a déclaré Khalid Al Baker, directeur général du programme saoudien « Quality of Life Vision Realization Program ». « Le programme Quality of Life est fier d’améliorer la qualité de vie dans le Royaume, et nous continuons à œuvrer avec des partenaires des secteurs public et privé afin de permettre aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs de bénéficier d’un meilleur bien-être social et économique en Arabie saoudite. À mesure que nous progressons vers les objectifs ambitieux de Vision 2030, nous continuons à jouer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale en matière de développement durable axé sur la qualité de vie et centré sur l’humain. »

Le rapport « Cities of Possibility » et l’indice QOLI témoignent de l’engagement de l’Arabie saoudite à promouvoir une compréhension mondialisée de la qualité de vie, en partageant ses propres idées, en contribuant aux cadres internationaux et en aidant les villes du monde entier à bâtir un avenir urbain plus inclusif, plus résilient et plus centré sur l’humain.

À propos du programme Quality of Life

Le programme « Quality of Life » (QoL) est un catalyseur stratégique de la Vision 2030 lancé en 2018 afin d’améliorer la qualité de vie de tous ceux qui résident au Royaume d’Arabie saoudite. Le programme QoL concrétise la transformation urbaine du Royaume en créant une qualité de vie à laquelle le monde entier peut aspirer grâce à un aménagement urbain plus intelligent, à une offre culturelle, artistique, sportive et de divertissement de classe mondiale, ainsi qu’à des politiques municipales favorisant des modes de vie plus sains, plus heureux et plus actifs.

Afin de mettre à profit la diversité géographique et le dynamisme démographique du Royaume, le QoL se concentre sur six secteurs clés qui bénéficieront d’investissements substantiels : la culture et le patrimoine, les sports, les loisirs et les divertissements, le tourisme, l’urbanisme, la sûreté et la sécurité. Le programme QoL permet aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs du Royaume de profiter d’une qualité de vie exceptionnelle, grâce à des services améliorés, à un urbanisme durable et à un éventail plus large d’activités sociales.

Rapport « Cities of Possibility » : https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

