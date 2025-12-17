サウジアラビアの「生活の質プログラム」が新たなレポートとグローバルな指標イニシアチブにおいて、ライフスタイルの変革的進歩への道筋を強調

レポート「可能性の都市：サウジアラビアにおける生活の質の進化」は、生活の質への注力が市民の幸福度をいかに高めているかを明らかにしている。

リヤド、ジェッダ、アル・コバール、マディーナ、アブハーにおける測定値は、ライフスタイルやレクリエーションから機会や社会の発展に至るまで、サウジアラビアの生活に関する詳細で多様な視点を提供している。

生活の質において顕著な進歩を遂げたサウジアラビアは、国連人間居住計画 (UN-Habitat) の生活の質イニシアチブのスポンサーおよび貢献者として、議論をリードしている。





サウジアラビア・リヤド発, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- サウジアラビアの「生活の質ビジョン実現プログラム (Quality of Life Vision Realization Program)」は、新たなレポート「可能性の都市：サウジアラビアにおける生活の質の進化 (Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia)」を発表した。このレポートは、サウジアラビア全土の居住者、市民、訪問者を対象とした大規模な調査結果に基づき、同国の生活の質に関する変革の背景にある重要な知見と進捗を明らかにしている。 サウジアラビアの生活の質プログラム (Quality of Life Program) は、サウジアラビアの都市の居住性を向上させ、同国のライフスタイルの提案を充実させることに重点を置いたビジョン2030の戦略的実現手段の一つである。 「可能性の都市 (Cities of Possibility)」レポートは、王国全体での進歩が経済的・社会的・文化的生活を再形成し、都市の居住性を変革している様を浮き彫りにしている。

このレポートは、リヤド、ジェッダ、アル・コバール、マディーナ、アブハーの5つの主要都市を検証し、生活の質を測定する新たなアプローチを導入している。 「繁栄と機会」、「個人の成長と社会の発展」、「ライフスタイルとレクリエーション」、および「持続可能で安全な基盤」という相互に関連する4つの柱を軸に、詳細な分析を通じて、王国が未来を見据えた都市開発を行い、全員に高水準な生活を提供する中で、都市の居住性、包摂性、幸福度の向上が、いかに測定可能な経済的成果へと変換されているかを明らかにしている。

「可能性の都市」レポートは、繁栄、機会、総合的な幸福度における顕著な進展を詳述し、サウジアラビア全土で達成された重要な経済的・社会的進展を数値化している。 これには以下が含まれる。

サウジアラビアの失業率は、2016年の12.3%から2025年第1四半期には6.8%へとほぼ半減。

女性の労働参加率が2025年第1四半期に36.4％に上昇し、ビジョン2030の目標値の30％を上回った。

投資ライセンス件数が前年比67％増加し、カーニーの2025年海外直接投資信頼度指数 (2025 Kearney FDI Confidence Index) でサウジアラビアが13位にランクイン。

デジタル化の進展により平均寿命が74歳から79歳に延伸。2024年にはサウジアラビアがICT開発指数 (ICT Development Index) でG20諸国中第2位にランクイン。

その他の調査結果として、戦略的な国家投資によるライフスタイル、レクリエーション、安全、モビリティの分野での大幅な改善が強調されている。 これには、サウジアラビアが観光・レジャー分野に投じた1兆ドル (約154兆7,839億618万円) 規模の投資が含まれ、飲食・文化・スポーツ・娯楽へのアクセスが劇的に拡大している。 F1サウジアラビアグランプリ (Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix)、WTAファイナルズ (WTA Finals)、eスポーツワールドカップ (Esports World Cup)、ダカールラリー (Dakar Rally) といったイベントは、この勢いを実証するものである。また、2029年アジア大会 (Asian Games 2029)、2030年国際博覧会 (EXPO 2030)、2034年FIFAワールドカップ (FIFA World Cup 2034) の開催も控えている。

こうした成功を基に、サウジアラビアはグローバルな生活の質イニシアチブ (Quality of Life Initiative, QOLI) のスポンサーとなり、国際的に認められた、データ主導の統一フレームワークを通じて、GDPを超えた地域社会の幸福度を測定し、向上させるためのプラットフォームを地方政府に提供することで、都市の幸福度向上を推進している。 国連人間居住計画が実施するこのイニシアチブは、地球規模の課題と地域固有のニーズに対応する指標を都市に提供するためのグローバルな取り組みである。

「生活の質は、サウジアラビアと世界各国にとって戦略的な国家優先課題であり、地域社会の結束を促進し、グローバル人材を惹きつけ、持続可能な繁栄を確保する上で不可欠な要素です」と、サウジアラビアの生活の質ビジョン実現プログラムの最高執行責任者であるハリド・アル・ベイカー (Khalid Al Baker) は述べている。 「生活の質プログラムが、サウジアラビア王国の生活の質の向上に貢献していることを誇りに思います。サウジアラビアの市民、居住者、訪問者がより大きな社会的・経済的幸福を享受できるよう、今後も官民両分野のパートナーと連携していきます。 私たちは、ビジョン2030の野心的な目標を推進しながら、人を第一に考え、生活の質を重視する持続可能な発展の世界的な擁護者としての役割を引き続き果たしていきます」。

「可能性の都市」レポートとQOLI指数は、サウジアラビアが生活の質に関する世界的な理解の促進に尽力していることを示すものであり、それらを通じて、同国は自国の知見を共有し、国際的枠組みに貢献し、世界中の都市がより包摂的でレジリエントな人間中心の都市の未来を構築することを支援している。

生活の質プログラムについて

生活の質 (QoL) プログラムは、サウジアラビア王国を故郷とするすべての人々の生活の質を向上させるため、2018年に開始されたビジョン2030の戦略的実現手段である。 QoLは、よりスマートな都市設計、世界クラスの文化・芸術・娯楽・スポーツの提供、より健康的で幸福かつ活動的なライフスタイルを可能にする都市政策を通じて、世界が憧れる生活の質を構築することで、王国の都市変革を実現している。

サウジアラビアの多様な地形と活動的な人々を活用するため、QoLは、文化・遺産、スポーツ、娯楽・趣味、観光、都市設計、安全・セキュリティの6つの主要分野への多額の投資に注力している。 QoLは、サービスの向上、持続可能な都市計画、幅広い社会的活動を通じて、王国の市民、居住者、訪問者が卓越した生活の質を享受するのを支援している。

「可能性の都市」レポート：https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

報道関係者向け問い合わせ先：

アリアンナ・カーン (Arianna Khan)

シニアコミュニケーションコンサルタント

Eメール：QOLcomms@globalthinkgroup.com