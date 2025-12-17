사우디아라비아 퀄리티 오브 라이프 프로그램 (QoL), 신규 보고서와 글로벌 지수 이니셔티브 통해 라이프스타일 혁신의 발전 경로 조명

“가능성의 도시들: 사우디아라비아 삶의 질의 진화(Cities of Possibility)” 보고서는 삶의 질에 대한 집중적 투자가 어떻게 시민의 웰빙을 향상시켰는지를 보여준다.

• 라이프스타일과 여가부터 기회와 사회적 성장에 이르기까지, 리야드·제다·알코바르·메디나·아브하에서의 측정 결과는 사우디의 삶을 다층적이고 깊이 있게 조망한다.

• 삶의 질에서 뚜렷한 성과를 바탕으로 사우디아라비아는 UN-Habitat 삶의 질 이니셔티브(Quality of Life Initiative)의 후원국이자 주요 기여자로서 글로벌 논의를 선도하고 있다.



리야드, Saudi Arabia, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아의 퀄리티 오브 라이프(삶의 질) 비전 실현 프로그램(Quality of Life Vision Realization Program)이 새로운 보고서 “가능성의 도시들: 사우디아라비아 삶의 질의 진화(“Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia)” 를 발표하며, 사우디아라비아 전역의 주민·시민·방문객을 대상으로 한 광범위한 설문조사 결과를 바탕으로 사우디 삶의 질 변화의 주요 인사이트와 진전 상황을 공개했다. 퀄리티 오브 라이프 프로그램은 사우디의 비전 2030(Vision 2030)의 전략적 실행 프로그램 중 하나로, 사우디 도시의 거주환경 개선과 라이프스타일 향상을 목표로 한다. 이번 Cities of Possibility 보고서는 왕국 전역의 발전이 경제·사회·문화적 삶을 재편하고 도시 주거환경을 변혁하고 있는 방식을 조명한다.

이번 보고서는 사우디의 다섯 주요 도시—리야드(Riyadh), 제다(Jeddah), 알코바르(Al Khobar), 메디나(Madinah), 아브하(Abha)—를 분석하며 삶의 질을 측정하는 새로운 접근법을 제시한다. 보고서는 번영과 기회(Prosperity and Opportunity), 개인 및 사회적 성장(Personal and Social Growth), 라이프스타일과 여가(Lifestyle and Recreation), 지속가능하고 안전한 기반(Sustainable and Safe Foundations)이라는 네 가지 상호 연관된 축을 중심으로 구성되며, 도시의 주거환경, 포용성, 웰빙 개선이 경제적 성과로 연결되는 과정을 심층적으로 분석한다. 나아가, 이 보고서는 사우디아라비아가 모든 사람에게 더 높은 생활 수준을 제공하는 미래형 도시를 구축해 나가면서, 이러한 변화가 어떻게 측정 가능한 발전을 만들어내고 있는지를 보여준다.

“Cities of Possibility” 보고서는 번영, 기회, 전반적 웰빙 전 영역에서의 뚜렷한 향상을 상세히 설명하며, 사우디아라비아 전역에서 이루어진 경제·사회적 성과를 정량적으로 분석하고 있다. 주요 내용은 다음과 같다:

실업률 절반 이하로 감소: 사우디 실업률은 2016년 12.3%에서 2025년 1분기 6.8%로 절반 이상 하락.

여성 경제활동 참여율 증가: 2025년 1분기 여성 고용·참여율이 36.4%로 상승하며 Vision 2030 목표치(30%)를 상회.

투자 라이선스 67% 증가: 전년 대비 67% 증가한 투자 라이선스 발급. 사우디는 2025년 커니(Kearney) FDI 신뢰지수에서 13위를 기록.

기대수명 증가: 디지털화 확대에 힘입어 기대수명이 74세에서 79세로 상승. 사우디는 2024년 G20 국가 중 ICT 발전지수(ICT Development Index) 2위에 오름.

보고서는 이 밖에도 라이프스타일, 레크리에이션, 안전, 이동성 분야에서 이뤄진 큰 폭의 개선을 강조하며, 이러한 변화가 국가적 전략 투자에 의해 추진되고 있음을 보여준다. 대표적으로 사우디아라비아는 1조 달러 규모의 관광·여가 투자를 통해 식문화, 문화예술, 스포츠, 엔터테인먼트 접근성을 획기적으로 확대하고 있다. 포뮬러 1 사우디아라비아 그랑프리, WTA 파이널, e스포츠 월드컵, 다카르 랠리와 같은 메가 이벤트는 이러한 변화를 상징하며, 앞으로도 2029년 아시안게임, 2030년 엑스포(EXPO), 2034년 FIFA 월드컵을 앞두고 모멘텀은 더욱 강화될 전망이다.

이러한 성과를 바탕으로 사우디아라비아는 글로벌 삶의 질 이니셔티브(QOLI, Quality of Life Initiative) 를 주도하고 있다. 이 이니셔티브는 도시의 웰빙을 GDP를 넘어 국제적으로 통용 가능한 데이터 기반 프레임워크로 측정하고 개선할 수 있도록 설계된 통합 플랫폼을 지방정부에 제공한다. 유엔해비타트(UN-Habitat)가 실행을 맡은 QOLI는 전 세계 도시들이 글로벌 기준과 지역별 특수성을 동시에 반영하는 지표를 활용해 주민의 삶의 질을 진단하고 향상시킬 수 있도록 돕는 국제적 협력 프로그램이다.

사우디아라비아 퀄리티 오브 라이프 비전 실현 프로그램의 CEO인 칼리드 알 베이커(Khalid Al Baker)는 “삶의 질은 사우디아라비아뿐 아니라 전 세계 국가들에게도 전략적 국가 우선순위이며, 이는 공동체 결속을 강화하고 글로벌 인재를 유치하며 지속 가능한 번영을 보장하는 데 핵심적인 요소이다.”라고 밝혔다. 이어 그는 “퀄리티 오브 라이프 프로그램은 왕국 내 삶의 질을 향상시키는 데 기여한 것을 자랑스럽게 생각하며, 앞으로도 공공 및 민간 부문의 파트너들과 협력해 사우디의 시민, 거주자, 방문객 모두가 더 높은 사회·경제적 웰빙을 누릴 수 있도록 노력할 것이다. Vision 2030의 야심찬 목표를 추진해 나가면서, 우리는 사람 중심의 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 선도하는 글로벌 챔피언으로서의 역할을 계속할 것이다.”라고 말했다.

“Cities of Possibility” 보고서와 QOLI 지수는 사우디아라비아가 글로벌 삶의 질에 대한 이해를 발전시키고자 하는 강한 의지를 보여준다. 사우디는 자국의 통찰을 공유하고, 국제적 프레임워크 발전에 기여하며, 전 세계 도시들이 더 포용적이고, 회복력 있으며, 인간 중심의 도시 미래를 구축할 수 있도록 지원하고 있다.

the Quality of Life Program 소개

퀄리티 오브 라이프 프로그램(QoL)은 2018년에 시작된 비전 2030(Vision 2030)의 핵심 실행 프로그램으로, 사우디아라비아를 삶의 터전으로 삼는 모든 이들의 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다. QoL은 더 스마트한 도시 설계, 세계적 수준의 문화·예술·엔터테인먼트·스포츠 환경, 건강하고 활기찬 라이프스타일을 가능하게 하는 도시 정책을 통해 전 세계가 본받을 수 있는 높은 수준의 삶의 질을 구축함으로써 왕국의 도시 변혁을 실현하고 있다.

사우디의 다양한 지리·인구 특성을 활용하기 위해 QoL은 6대 핵심 분야, 즉 문화 및 유산을 비롯하여 스포츠, 엔터테인먼트 및 취미, 관광, 도시 설계, 안전 및 보안 분야에 중점 투자하고 있다. QoL은 서비스 개선, 지속가능한 도시계획, 더욱 폭넓은 사회 활동 기회를 통해 사우디의 시민·거주자·방문객 모두가 뛰어난 삶의 질을 누릴 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

