沙特阿拉伯生活质量计划在新报告与全球指数倡议中阐明生活方式转型发展路径

《可能性之城：沙特阿拉伯生活质量的演进》报告揭示了聚焦生活质量的举措如何切实提升了公民的福祉。

从生活方式与休闲娱乐，到发展机遇与社会成长，利雅得、吉达、胡拜尔、麦地那及艾卜哈等地的数据提供了关于沙特生活的深入且多元的视角。

随着生活质量的显著提升，沙特阿拉伯作为 UN-Habitat 生活质量倡议的赞助方与贡献方，正引领相关议题的全球讨论。





沙特阿拉伯利雅得, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯生活质量愿景实现计划 (Quality of Life Vision Realization Program) 发布了一份新报告《可能性之城：沙特阿拉伯生活质量的演进》(Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia)。该报告基于全国居民、公民及访客的广泛调查，揭示了沙特生活质量转型背后的关键洞察与发展进展。 沙特阿拉伯生活质量计划 (Quality of Life Program) 是 2030 愿景的重要战略支撑举措之一，专注于提升各城市的宜居性，并丰富沙特阿拉伯的生活方式供给。 《可能性之城》报告显示，全国范围的发展进步正在重塑经济、社会与文化生活，并推动城市宜居性实现全面转型。

《可能性之城》报告以利雅得、吉达、胡拜尔、麦地那和艾卜哈五个核心城市为研究对象，提出了一种衡量生活质量的新方法。 本报告围绕四大相互关联的支柱展开——即繁荣与机遇、个人与社会成长、生活方式与休闲娱乐，以及可持续与安全基础。通过深入分析，报告详细阐释了随着沙特打造面向未来、为全民提供更高生活水平的城市，其在城市宜居性、包容性与福祉方面的改善，如何转化为可衡量的经济成果。

《可能性之城》报告详细展示了沙特在繁荣、机遇及整体福祉方面取得的显著成就，并量化了该国在经济与社会领域实现的实质性增益。 其中包括：

沙特失业率降幅超过一半，从 2016 年的 12.3% 降至 2025 年第一季度的 6.8%。

女性劳动力参与率在 2025 年第一季度升至 36.4%，高于 2030 愿景设定的 30% 目标。

投资许可数量同比增长 67%，沙特在 2025 年科尔尼外国直接投资信心指数 (Kearney FDI Confidence Index) 中位列第 13。

预期寿命从 74 岁提高至 79 岁，这主要得益于数字化水平的提升——2024 年，沙特在 G20 国家 ICT 发展指数 (ICT Development Index) 中排名第二。

报告的其他发现显示，在国家战略投资的推动下，沙特在生活方式、休闲娱乐、安全保障及出行便利等方面均取得了显著改善。 其中包括沙特阿拉伯在旅游和休闲领域投入的 1 万亿美元，这一巨额投资大幅提升了公众在餐饮、文化、体育及娱乐方面的可及性与选择。 一级方程式沙特阿拉伯大奖赛 (Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix)、WTA 年终总决赛 (WTA Finals)、电子竞技世界杯 (Esports World Cup) 及达喀尔拉力赛 (Dakar Rally) 等重大赛事，展现了这一发展势头；而 2029 年亚运会 (Asian Games 2029)、2030 年世博会 (EXPO 2030) 及 2034 年 FIFA 世界杯 (FIFA World Cup 2034) 的举办，将进一步延续并强化这一趋势。

依托这些成果，沙特阿拉伯发起了全球生活质量倡议 (Quality of Life Initiative, QOLI)，旨在通过统一、国际认可的数智化框架提升城市福祉，为地方政府提供一个超越 GDP 的平台，以衡量并改善社区福祉。 该倡议由 UN-Habitat 实施，是一项全球性举措，旨在为城市提供既符合全球发展要求、又契合本地实际情况的衡量标准。

“生活质量是沙特阿拉伯及全球各国的战略性国家优先事项，对于促进社区凝聚力、吸引全球人才以及保障可持续繁荣至关重要。” 沙特阿拉伯生活质量愿景实现计划首席执行官 Khalid Al Baker 表示, “生活质量计划自豪于在沙特阿拉伯推动生活质量的提升，我们将继续与公共和私营部门的合作伙伴携手，让公民、居民和访客在沙特阿拉伯享有更高水平的社会与经济福祉。 在推进 2030 愿景宏伟目标的过程中，我们将持续作为以人为本、以生活质量为导向的可持续发展的全球倡导者。”

《可能性之城》报告与 QOLI 指数展现了沙特阿拉伯在推动全球生活质量认知方面的坚定承诺——分享自身洞察、助力国际框架建设，并支持全球各城市打造更具包容性、韧性及以人为本的未来城市。

关于生活质量计划

生活质量计划 (QoL) 是 2030 愿景的重要战略支撑举措，于 2018 年启动，旨在提升所有居住在沙特阿拉伯的人群的生活质量。 生活质量计划通过更智能的城市设计、世界级的文化、艺术、娱乐及体育设施，以及促进更健康、更幸福、更积极生活方式的市政政策，推动沙特阿拉伯的城市转型，打造全球向往的生活品质。

为充分发挥沙特阿拉伯多样的地理优势与充满活力的人口红利，生活质量计划聚焦六大重点领域进行重大投资：文化与遗产、体育、娱乐与休闲、旅游、城市设计，以及安全保障。 生活质量计划通过优化服务、实施可持续城市规划及丰富社会活动，使沙特阿拉伯的公民、居民与访客能够享受卓越品质的生活。

《可能性之城》报告：https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

