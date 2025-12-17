沙特阿拉伯的生活質素計劃在最新報告及全球指數倡議中，彰顯生活方式實現變革進步的多條途徑

《潛力之城：沙特阿拉伯生活質素的演進》報告揭示，對生活質素的關注如何促進國民福祉。

從生活方式、康樂以至機遇及社會成長，利雅得、吉達、海拜爾、麥地那和阿巴哈的測量數據，深入多元地呈現沙特阿拉伯生活。

沙特阿拉伯在生活質素方面取得明顯進展，作為聯合國人居署 (UN-Habitat) 生活質素倡議的贊助及貢獻方，主導著相關議題的討論。





沙特阿拉伯利雅得, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯生活質素願景實現計劃 (Quality of Life Vision Realization Program) 發佈新報告《潛力之城：沙特阿拉伯生活質素的演進》(Cities of Possibility: The Evolution of Quality of Life in Saudi Arabia)，報告基於對全國居民、公民及訪客的廣泛調查結果，揭示了沙特阿拉伯生活質素轉變背後的關鍵洞察分析及進展。 沙特生活質素計劃 (Quality of Life Program) 是 2030 願景的策略動力之一，專注提升沙特阿拉伯城市的宜居程度，並使沙特阿拉伯的生活方式選擇更加豐富多彩。 《潛力之城》報告強調，沙特阿拉伯全國各地的進步如何重塑經濟、社會及文化生活，並改變城市的宜居面貌。

《潛力之城》報告審視利雅得、吉達、海拜爾、麥地那和阿巴哈這五個沙特阿拉伯主要城市，並引入全新的生活質素評估方針。 報告圍繞四個互相關聯的支柱——繁榮與機遇、個人與社會成長、生活方式與康樂，以及可持續發展與安全的基礎，透過深入分析細述隨著沙特阿拉伯因應未來發展，建設為全民提升生活水平的城市期間，城市宜居度、包容性與福祉的增強如何帶來可衡量的經濟效益。

《潛力之城》報告詳述在繁榮、機遇和整體福祉方面的長足進步，量化了沙特阿拉伯全國所實現的可觀經濟與社會成果。 當中包括：

沙特阿拉伯失業率減少逾半，從 2016 年的 12.3% 降至 2025 年第一季的 6.8%。

女性勞動參與率在 2025 年第一季度上升至 36.4%，高於「2030 願景」設定的 30% 目標。

投資許可證數目同比增長 67%，沙特阿拉伯在 2025 年科爾尼外國直接投資信心指數 (Kearney FDI Confidence Index) 中排名第 13 位。

預期壽命從 74 歲增至 79 歲，數碼化進展是主要動力，使沙特阿拉伯在 2024 年二十國集團 (G20) 的資訊及通訊科技發展指數 (ICT Development Index) 中高居第二位。

報告的其他結果亦強調，由國家策略投資推動的生活方式、康樂、安全及出行便利方面皆有重大改善。 當中涵蓋沙特阿拉伯在旅遊與休閒領域的 1 萬億美元投入，顯著擴展探索餐飲、文化、體育及娛樂的渠道。 一級方程式沙特阿拉伯大獎賽 (Formula 1 Saudi Arabian Grand Prix)、國際女子網球協會年終總決賽 (WTA Finals)、電競世界盃 (Esports World Cup) 及達卡拉力賽 (Dakar Rally) 等活動正體現這股趨勢，並為 2029 年亞運會 (Asian Games 2029)、2030 年世博會 (EXPO 2030) 和 2034 年國際足協世界盃 (FIFA World Cup 2034) 揭開序幕。

憑藉這些成功經驗，沙特阿拉伯贊助了全球生活質素倡議 (Quality of Life Initiative，QOLI)，旨在透過國際認可而以數據為本的統一框架提升城市福祉，為地方政府帶來一個超越國內生產總值範圍地衡量和改善社區福祉的平台。 此倡議由聯合國人居署落實，經全球共同推動，旨在向城市提供既能應對全球重要議題而又符合本地情境所需的指標。

沙特阿拉伯生活質素願景實現計劃行政總裁 Khalid Al Baker 表示：「生活質素是沙特阿拉伯乃至世界各國的策略重點，對促進社區團結、吸引全球人才和確保可持續繁榮而言重要無比。 生活質素計劃欣然見證沙特阿拉伯的生活質素得以提升，我們將持續與公私營界別的合作夥伴齊心協力，使公民、居民和訪客能在沙特阿拉伯體驗更優厚豐盛的社會與經濟福祉。 隨著我們逐步實現 2030 願景的宏大目標，我們將持續在全球領先在前，推動以人為本、注重生活質素的可持續發展。」

《潛力之城》報告及生活質素倡議指數展現了沙特阿拉伯致力增進全球對生活質素的理解——分享自身洞察分析、豐富國際框架，並支持全球城市建設更包容穩健且以人為本的城市未來。

關於生活質素計劃

生活質素計劃 (QoL) 是 2030 願景的策略推動項目，自 2018 年展開，旨在為所有以沙特阿拉伯為家的人提升生活質素。 生活質素計劃致力建構讓全球稱羨的生活質素，藉著更精明的城市設計、世界級文化、娛樂和體育配套，以及推動更健康、更快樂、更積極生活模式的市政政策，實現沙特阿拉伯的城市革新。

為了發揮沙特阿拉伯豐富多樣的地理特色及充滿活力的蓬勃人口，生活質素計劃重點在六大主要範疇投入大量資源：文化及歷史遺產、運動、娛樂及嗜好、旅遊、城市規劃，以及治安與安全。 生活質素計劃透過改善服務、推行可持續城市規劃，以及拓展社交活動類型，讓沙特阿拉伯的公民、居民和訪客都能享有卓越的生活質素。

《潛力之城》報告：https://tinyurl.com/QoLReportEnglish

媒體聯絡人：

Arianna Khan

高級傳訊顧問

電郵：QOLcomms@globalthinkgroup.com