Alma, l’assistante virtuelle du STB, transforme la façon dont les voyageurs explorent la Slovénie

LJUBLJANA, Slovénie, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Slovenian Tourist Board (STB) renforce la position de la Slovénie comme une destination à l’avant-garde du numérique et centrée sur l’utilisateur avec Alma, une conseillère de voyage virtuelle alimentée par l’IA qui est vite devenue l’un des outils de tourisme les plus innovants du pays. Intégrée au portail national du tourisme slovenia.info, Alma permet aux visiteurs d’avoir accès à des informations de voyage personnalisées et mises à jour en temps réel, ce qui représente une étape majeure dans les efforts de transformation numérique du STB.

Lancée en mai 2024, Alma échange avec les utilisateurs de façon conversationnelle et intuitive dans sept langues, fournit des recommandations personnalisées et partage des histoires inspirantes ainsi que des conseils pratiques pour explorer la Slovénie. Baptisée en référence à la romancière globe-trotteuse Alma M. Karlin, l’assistante est construite sur la technologie avancée OpenAI et tire ses informations de la base de données slovenia.info et de plus de 60 sites Web de tourisme et intégrations API sélectionnés.

Depuis son lancement, Alma a acquis une notoriété considérable. Elle a remporté l’argent dans la catégorie Tourisme aux Websi Awards 2024, saluée pour son intégration intelligente au moteur de recherche du site Web et pour la façon dont elle contribue à l’interaction des utilisateurs sur une plateforme de tourisme nationale. Plus récemment, Alma a gagné le prestigieux prix Travel Tech Project of the Year aux Game Changer Awards 2025, soulignant le leadership de la Slovénie en matière de développement de solutions numériques pour l’avenir du voyage axées sur l’utilisateur et conçues de façon responsable.

Maja Pak Olaj, MSc, la directrice du Slovenian Tourist Board, souligne qu’« Alma représente une étape importante vers des services modernes, intelligents et personnalisés qui facilitent l’exploration de la Slovénie. Ce prix est la reconnaissance de nos efforts d’innovation et la confirmation qu’une utilisation réfléchie de la technologie peut créer une plus grande valeur pour les touristes, les partenaires et l’ensemble du secteur touristique slovène. »

L’impact d’Alma se reflète dans ses excellents résultats. Rien qu’en août 2025, Alma a reçu près de 12 000 questions de locuteurs en majorité anglais, italiens, allemands et slovènes. L’assistante a obtenu une note positive de 88 % ce mois-là, passant à 91 % en octobre et en novembre, signe d’une satisfaction élevée des utilisateurs.

Les voyageurs font de plus en plus confiance à Alma pour la planifier des itinéraires sur plusieurs jours, découvrir des régions moins connues, choisir des activités adaptées aux familles, participer à des événements culinaires et culturels et accéder à des moyens de transport durables. Les mises à jour régulières, parmi lesquelles une interface mobile repensée, des suggestions dynamiques et une adaptation multilingue, renforcent encore davantage son rôle de compagnon numérique. Pour l’avenir, le STB développe « Admin Alma » afin de permettre aux destinations d’enrichir la base de données de l’assistante avec des informations locales, et prévoit de faire évoluer Alma en guide vocal en temps réel accompagnant les visiteurs tout au long de leur voyage.

Plus d’informations : https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/614ec2a1-ff5d-4362-8310-12fcdb6c12ae