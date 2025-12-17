Bombardier annonce un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 6,000 % échéant en 2028 d’un capital de 500 000 000 $ US

MONTRÉAL, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’un avis de rachat partiel visant ses billets de premier rang 6,000 % échéant en 2028 en circulation d’un montant en capital global de 500 millions $ US (les « billets échéant en 2028 »). Comme il est indiqué dans l’avis de rachat partiel émis aujourd’hui à l’égard des billets échéant en 2028, la date de rachat est fixée au 15 février 2026 et le prix de rachat pour ces billets échéant en 2028 correspond à 100 % de la tranche rachetée du montant en capital, majorée des intérêts courus et impayés. Ce rachat de billets sera financé à même les flux de trésorerie de Bombardier.

Le 17 décembre 2025, un exemplaire de l’avis de rachat partiel à l’égard des billets échéant en 2028 a été remis aux porteurs inscrits de ceux-ci. Le paiement du prix de rachat et la remise aux fins de rachat des billets échéant en 2028 seront effectués le 17 février 2026 par l’intermédiaire de Depository Trust Company, conformément à ses procédures applicables. Le nom et l'adresse de l’agent responsable du paiement sont les suivants : Deutsche Bank Trust Company Americas, c/o Deutsche Bank Services Americas, 5022 Gate Parkway, Jacksonville, Floride 32256, à l’attention de Corporate Team/Bombardier Inc., tél. : 1 800 735-7777.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et

relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240-9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855-7167



