Abcourt présente une mise à jour des opérations pour novembre 2025 dans le cadre du développement de la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de présenter une mise à jour des travaux de développement effectués en novembre à la mine Géant Dormant, située dans la région d'Eeyou Istchee, au Québec.

Faits saillants

Tonnes usinées : 1 346 tonnes Teneur d’alimentation : 7,2 g/t % récupération : 95,8% Onces d’or produites : 298 onces Onces coulées : 425 onces



Abcourt a poursuivi le développement de ses chantiers et a continué les embauches en novembre. Comme prévu, Abcourt a ouvert un quatrième front de taille. La baisse de tonnage enregistrée en novembre s'explique par la séquence de développement de deux des quatre chantiers. C’était une étape obligatoire pour faire progresser les chantiers en toute sécurité, notamment en installant la ventilation dans le prochain sous-niveau dans un des chantiers.

Lors d'une phase de démarrage, la séquence de développement a un impact plus important sur le tonnage que lors d'une exploitation stable avec plusieurs fronts de taille. Les effectifs ont continué d'augmenter en novembre et nous avons convenu, en partenariat avec Groupe Minier Technica, d’un programme de formation aux techniques d'exploitation minière conventionnelles pour les étudiants diplômés des écoles minières. Ce programme débutera en janvier. Nous prévoyons, grâce à cette formation, de constituer les effectifs nécessaires pour les dix prochaines années.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction, a déclaré : « L’amélioration mensuelle de la teneur du minerai et du taux de récupération à l’usine est très encourageante et nous aide considérablement dans le recrutement. De nombreux jeunes diplômés du secteur minier sont prêts à rejoindre Abcourt, compte tenu de nos horaires de travail et des possibilités d’hébergement sur le site. Nous les accueillerons, les formerons et les intégrerons à notre équipe afin de faire de la mine Géant Dormant un lieu propice à la réussite, tant individuelle que collective. »

Nous sommes également ravis d’annoncer qu’Abcourt a remporté le concours de présentation de projets miniers de métaux précieux lors de la conférence Mines and Money à Londres, début décembre, et a été classée parmi les meilleurs projets miniers au monde. L’entreprise a atteint la finale du concours et poursuivra ses efforts pour accroître sa notoriété auprès des investisseurs du monde entier.

Sommaire mensuel des éléments clés

Juillet





Août Septembre Octobre Novembre AAD Forage aux

diamants (m)



2 201 2 360

1 906

1 666

1 726

9 859

Réhabilitation

des galeries (m)



810 350

543

61

682

2 446

Développement

sous-terre (m)



9,5 9,1

53

82

94

247

Tonnes usinées

(tonnes)



0 1 072

2 439

2 563

1 346

7 420

Teneur usinée

(g/t)



0 5,66

5,98

6,0

7,2

6,17

Onces usinées

(oz)



0 195

469

497

311

1 472

% Récupéré



0 100%

92,8%

95,6%

95,8%

95%

Onces produites

(oz)



0 195

435

475

298

1 403

Onces coulées

(oz)



0 0

26

124

425

575



L’inventaire d'or du circuit à la fin du mois était de 828 onces. Les onces d'argent dans le circuit ne sont pas analysées. Les onces d'argent sont récupérées avec l'or à l'affinerie, livrées à la Monnaie Royale et vendues avec l'or sur les marchés.





Personne Qualifiée

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

