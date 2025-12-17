Les amis internationaux rendent hommage aux victimes du massacre de Nankin à Nankin

NANKIN, Chine, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cérémonie nationale en mémoire des victimes du massacre de Nankin s’est tenue le 13 décembre 2025 au Mémorial des victimes du massacre de Nankin par les envahisseurs japonais à Nankin.

Plusieurs amis internationaux ont assisté à la cérémonie ainsi qu’à une « veillée aux chandelles » organisée en hommage aux victimes. Parmi eux figuraient Sayoko Yamauchi, du Japon, Christoph Reinhardt, l’arrière-petit-fils de John Rabe, et Friedrich Rosen, petit-fils de Georg Rosen, ancien diplomate à l’ambassade d’Allemagne en Chine.

« Je souhaitais me rendre à Nankin pour rendre hommage aux victimes et découvrir l’histoire », a déclaré Yamauchi. À mesure que les survivants du massacre de Nankin disparaissent, elle espère que la société japonaise réfléchira à des moyens de préserver la mémoire des victimes et de transmettre les faits historiques. « Le but de commémorer l’histoire est de l’affronter sans détour et d’en tirer des leçons. Nous espérons des échanges plus pacifiques entre les deux peuples », a-t-elle ajouté.

Reinhardt a fait don d’archives au Mémorial des victimes du massacre de Nankin par les envahisseurs japonais, notamment une plaque en bronze gravée aux noms de John Rabe et de son épouse, ainsi que des cadeaux que Rabe avait reçus dans son enfance. Il a ensuite emmené sa fille dans le hall. Choquée, elle a déclaré qu’elle « ne pouvait pas croire que des choses aussi brutales aient pu se produire ».

Georg Rosen avait contribué à la création de la zone de sécurité de Nankin. Il avait également déposé diverses plaintes auprès du consulat japonais. Son « rapport Rosen » adressé au ministère allemand des Affaires étrangères détaillait les atrocités commises par les troupes japonaises. « Bien que mon grand-père ait été persécuté et contraint de quitter l’Allemagne pour cette raison, il considérait son expérience à Nankin comme faisant partie intégrante de sa vie. Il évoquait rarement ce qu’il avait accompli à Nankin, estimant qu’il n’avait fait que son devoir et qu’il n’avait pas à s’en vanter », a indiqué Friedrich Rosen.

Source : The Memorial Hall of the Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders