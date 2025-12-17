ABB concevra un analyseur de sol lunaire pour l’astromobile de l’Agence spatiale canadienne

ABB développera une version unique de ses réputés spectromètres infrarouges pour le futur astromobile utilitaire lunaire Canadien

L’instrument analysera la composition chimique du sol afin d’évaluer dans quelle mesure les ressources lunaires peuvent soutenir la présence humaine

L’astromobile pourra recueillir des données qui permettront aux scientifiques de mieux comprendre et cartographier l’environnement lunaire

QUÉBEC, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Agence spatiale canadienne (ASC) a confié à ABB le mandat de développer le concept d’un spectromètre infrarouge autonome pour l’exploration lunaire (ALExIS) monté sur l’astromobile utilitaire lunaire Canadien. Le Canada développe actuellement un astromobile utilitaire polyvalent pour contribuer aux efforts d’exploration de la Lune menés par les agences spatiales du monde entier. Dans le cadre de ce contrat, les ingénieurs d’ABB adapteront la technologie du spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) de la société, actuellement déployée dans le monde entier pour des opérations industrielles 24/7, à l’environnement lunaire et des applications spécifiques.

ALEXiS sera conçu pour recueillir l'empreinte spectrale des molécules depuis la limite du domaine visuel jusqu'au domaine de l'infrarouge thermique.

Sous la couche de régolithe poudreuse à la surface de la Lune, le sol contient de nombreux éléments clés nécessaires pour soutenir la présence humaine : oxygène, silicium, fer, aluminium, calcium, magnésium et même de la glace d’eau mais intégrés dans des composés chimiques et inégalement répartis géographiquement. De ce fait, la prospection à l’aide d’un astromobile est susceptible de devenir une contribution clef des prochaines phases d’exploration de la Lune.

ALExIS utilisera la spectroscopie FTIR pour mesurer la façon dont la lumière infrarouge interagit avec la matière, révélant ainsi la composition chimique et cartographiant la distribution des éléments clés.

Ces données fourniront aux scientifiques des informations essentielles pour mieux comprendre la composition et la morphologie de la surface lunaire.

« Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce nouveau chapitre important de l’exploration lunaire », déclare Marc Corriveau, directeur général de la division Measurement & Analytics d’ABB au Canada. « Notre technologie analytique FTIR a fourni des résultats fiables et de haute précision dans des environnements industriels exigeants sur Terre, et elle pourra maintenant offrir le même niveau de performance pour contribuer à l’exploration de la Lune. »

L’équipe d’ABB travaillera en étroite collaboration avec des experts de l’exploration lunaire et des astromobiles afin d’identifier les meilleurs cas d’usage et concepts d’opération, un aspect essentiel du développement de produit. ABB contribuera en outre à l’élaboration d’un plan pour les phases de développement futures et fournira des analyses coûts-bénéfices guidant les investissements.

Les interféromètres d’ABB déjà en orbite font preuve d’une fiabilité exceptionnelle dans les conditions difficiles et ce nouveau contrat témoigne de la confiance accordée à ABB en tant que leader de la technologie. Un excellent exemple est le FTIR d’ABB à bord du satellite SciSat de l’ASC, qui fonctionne depuis plus de 22 ans et fournit à la communauté scientifique internationale l’analyse la plus détaillée de notre atmosphère depuis l’orbite. Plus récemment, ABB a étudié un dérivé de sa technologie de détection des fuites de méthane pour la surface martienne, avec la possibilité d’y déceler des biosignatures à même l’atmosphère ténue. Plus tôt cette année, ABB a également annoncé un contrat avec l’agence pour l’imageur NuagIR, qui permettra d’améliorer les capacités de surveillance climatique mondiale.

Ce contrat pour étoffer l’astromobile lunaire renforce l’engagement d’ABB en faveur de l’innovation et met en lumière le travail de son équipe d’ingénierie de 220 personnes dédiées aux technologies spatiales sur son site de Québec au Canada. Leader canadien dans le domaine de l’instrumentation optique pour satellites, ABB possède 45 charges utiles sur mesure, opérant en orbite sur 29 satellites, fournissant des données cruciales pour la surveillance de l’environnement et la recherche scientifique.

