Møns Bank A/S - Opjustering og præcisering af forventningerne til 2025

Møns Bank opjusterer og præciserer forventninger til årets resultat før skat for 2025 til niveauet 55 - 70 mio. kr. Dette er en justering af de oprindeligt udmeldte forventninger til resultatet før skat i intervallet 40 – 70 mio. kr.

Møns Bank opjusterer og præciserer samtidigt forventningen til resultatet af bankens basisdrift til niveauet 50 - 60 mio. kr., hvilket er en justering af de oprindeligt udmeldte forventninger i intervallet 40 – 60 mio. kr.

Præciseringen sker med henvisning at bankens aktivitet har udviklet sig tilfredsstillende gennem året. Derudover har en række af de usikkerhedsmomenter som lå i bankens forventninger ikke haft den negative påvirkning på bankens forretning, herunder den økonomiske udvikling herunder handelspolitik og geopolitiske forhold.

Banken offentliggør årsrapport for regnskabsåret 2025 d. 25. februar 2026.

Venlig hilsen

Møns Bank

Per Sjørup Christiansen

Bankdirektør

