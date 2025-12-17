AUGA group, RAB įvykdė savo įsipareigojimą išmokėti palūkanas žaliųjų obligacijų savininkams

AUGA group, RAB (toliau – Bendrovė) 2025 m. gruodžio 17 d. sėkmingai sumokėjo visas priskaičiuotas palūkanas pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą išleistas 20 000 žaliųjų obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 000 EUR, ISIN LT0000404238 (toliau – Obligacijos) Nasdaq CSD, SE, per kurį jos toliau turi būti paskirstytos teisę jas gauti turintiems asmenims.
Kaip numatyta Bendrovės restruktūrizavimo plane, nuo plano įsiteisėjimo dienos taikomos sutartinės palūkanų normos ir jų mokėjimo dažnumas, nustatyti pagal iki restruktūrizavimo proceso pradžios sudarytų sutarčių sąlygas. Atitinkamai, palūkanos apskaičiuotos taikant 6 proc. palūkanų normą už laikotarpį nuo Bendrovės restruktūrizavimo plano įsiteisėjimo dienos (2025 m. rugsėjo 11 d.) iki palūkanų mokėjimo dienos – 2025 m. gruodžio 17 d. (už laikotarpį iki plano įsiteisėjimo palūkanos neskaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka).
Galutinėse Obligacijų platinimo sąlygose yra numatyta, kad palūkanų ir bet kurie kiti mokėjimai pagal Obligacijas yra atliekami asmenims, nurodytiems kaip Obligacijų savininkai depozitoriumo („Nasdaq CSD“) sistemoje, likus dviem darbo dienoms iki tokio mokėjimo. Todėl, palūkanos išmokėtos žaliųjų Obligacijų savininkams 2025 m. gruodžio 15 d. apskaitos data. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei palūkanas gavę Obligacijų savininkai nėra Teismo patvirtintame Bendrovės kreditorių sąraše, jie turėtų kreiptis į paskirtą Bendrovės nemokumo administratorių „UAB Valnetas“, kad jų kreditorinis reikalavimas būtų patvirtintas įstatymo numatyta tvarka.
