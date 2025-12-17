La nouvelle cryptomonnaie Mutuum Finance (MUTM) s’apprête à annoncer le déploiement de son protocole V1 sur le réseau de test Sepolia alors que la prévente entre dans sa phase suivante

DUBAI, Émirats arabes unis, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mutuum Finance (MUTM), nouveau projet crypto du secteur de la finance décentralisée (DeFi), s’apprête à confirmer la date de déploiement de son protocole V1 sur le réseau de test Sepolia. Cette étape marque un tournant important pour le projet qui se rapproche des tests en conditions réelles. Cette annonce imminente fait suite à la finalisation des principaux contrats intelligents du protocole et aux progrès continus réalisés dans le cadre de la feuille de route du projet.

Mutuum Finance développe un protocole de prêt et d’emprunt non-dépositaire visant à permettre aux utilisateurs d’interagir avec la liquidité on-chain via des contrats intelligents, plutôt que par le biais d’intermédiaires. Le déploiement du protocole V1 sur le réseau de test vise à introduire les fonctionnalités initiales du protocole dans un environnement contrôlé, en amont de tout développement et extension ultérieurs.

Confirmation de la finalisation des contrats intelligents tandis que l’audit mené par Halborn Security se poursuit

Mutuum Finance a confirmé que ses contrats intelligents de prêt et d’emprunt sont désormais finalisés et font actuellement l’objet d’un audit de sécurité formel. Cet audit est mené par Halborn Security, une entreprise spécialisée dans la sécurité de la blockchain et reconnue pour son expertise en matière d’évaluation des risques liés aux contrats intelligents et aux protocoles.

Dans une récente déclaration publique, l’équipe du projet a indiqué :

« HalbornSecurity procède actuellement à un audit de sécurité des contrats de prêt et d’emprunt de Mutuum. Le code est finalisé et fait actuellement l’objet d’une analyse formelle. Nous publierons des mises à jour à intervalles réguliers et confirmerons prochainement la fenêtre de lancement du réseau de test. »

L’équipe du projet a également indiqué qu’une fois l’audit terminé, la fenêtre de déploiement de son protocole V1 sur le réseau de test sera officiellement annoncée, ce qui permettra de clarifier les détails de la prochaine étape de développement.

État d’avancement des préventes : la phase 6 est en voie d’achèvement.

Parallèlement à son développement technique, Mutuum Finance continue d’enregistrer une forte participation à sa prévente de jetons actuellement en cours. L’équipe du projet a fait savoir que la phase 6 a atteint un taux de prévente avoisinant les 98 %, ce qui indique que l’allocation actuelle de jetons est quasiment terminée. Grâce à la participation de plus de 18 400 détenteurs, la prévente a permis à ce jour de lever plus de 19,35 millions de dollars.

La prévente se déroule en plusieurs phases, dont chacune propose une allocation et un prix de jetons fixes. Le prix actuel de la phase 6 est de 0,035 $, tandis que l’équipe du projet a annoncé un prix de lancement prévu de 0,06 $, soit une augmentation de près de 100 % par rapport à la phase actuelle et de 500 % par rapport au prix initial de la phase 1, qui était de 0,01 $.

À mesure que l’allocation de la phase 6 se rapproche des 100 %, les disponibilités restantes se raréfient. L’équipe du projet a également annoncé que la phase 7 introduira une augmentation de prix de 20 %, ce qui signifie que la phase actuelle touche à sa fin et que le prix du jeton devrait augmenter dès le début de la phase suivante.

Qu’est-ce que Mutuum Finance (MUTM) ?

Mutuum Finance est un nouveau projet crypto DeFi axé sur la création d’un protocole décentralisé qui permet aux utilisateurs de prêter et d’emprunter des actifs cryptographiques directement sur la blockchain. En utilisant des contrats intelligents, le protocole vise à automatiser des processus clés tels que le calcul des intérêts, la gestion des garanties et les liquidations.

Pour les prêteurs, les protocoles de prêt DeFi offrent la possibilité de rentabiliser leurs actifs inactifs, tandis que les emprunteurs peuvent accéder à des liquidités sans dépendre d’intermédiaires centralisés. Le développement en cours de Mutuum Finance vise à faciliter ces interactions dans un cadre transparent et sans dépositaire.

Le mécanisme de jetons MUTM (mtToken) constitue un élément central du protocole. Lorsqu’un utilisateur fournit des actifs au protocole, il reçoit des mtTokens qui représentent sa position au sein du système. Ces jetons sont conçus de manière à refléter l’état des actifs ainsi fournis et la dynamique des rendements associés.

Des informations plus détaillées sur les mtTokens et leur rôle au sein du protocole sont disponibles sur le site Internet officiel de Mutuum Finance.

Mécanisme d’achat et de distribution et mesures de sécurité

Mutuum Finance a également intégré à son écosystème un mécanisme d’achat et de distribution. Dans le cadre de ce mécanisme, l’activité du protocole vise à soutenir les achats périodiques de jetons MUTM sur le marché, lesquels sont ensuite redistribués aux utilisateurs qui jalonnent des mtTokens dans le module de sécurité du protocole. Ce mécanisme a pour objectif d’aligner l’utilisation du protocole sur l’utilité des jetons au fil du temps.

Du point de vue de la sécurité, l’équipe du projet indique qu’un audit CertiK a été réalisé avec succès. Avec un score de 90/100 au test Token Scan, ce nouvel audit ajoute une couche de contrôle supplémentaire qui vient compléter l’audit actuellement mené par Halborn Security. Par ailleurs, Mutuum Finance a lancé un programme de primes aux bogues doté d’un budget de 50 000 $ afin d’encourager la divulgation responsable des vulnérabilités potentielles au fur et à mesure du développement.

Afin de soutenir l’engagement de la communauté pendant la période de prévente, Mutuum Finance mène actuellement une campagne de jeux-concours dotée d’un budget de 100 000 $. L’initiative récompense 10 gagnants, les participants ayant la possibilité de recevoir jusqu’à 10 000 $ en jetons MUTM, selon les modalités d’attribution définies par l’équipe du projet.

Alors que Mutuum Finance (MUTM) s’apprête à confirmer la date de déploiement du protocole V1 sur le réseau de test Sepolia, le projet poursuit se progression sur plusieurs fronts, notamment en matière de contrats intelligents, d’audits de sécurité et de prévente. Tandis que la phase 6 de la prévente touche à sa fin avec 98 % des jetons déjà alloués, l’attention se porte désormais sur les prochaines étapes clés, telles que la conclusion de l’audit et la prochaine phase de la feuille de route du projet.

