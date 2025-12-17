Nexans finalise l’acquisition d’Electro Cables Inc. afin de renforcer ses solutions basse tension (PWR-CONNECT) en Amérique du Nord

Paris, le 17 décembre, 2025 – Nexans annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition d’Electro Cables Inc. (« Electro Cables »), un fabricant canadien doté d’un très bon positionnement sur les systèmes de câbles basse tension, dans le cadre d’une démarche stratégique qui renforce la présence de l’entreprise dans l’un des segments les plus dynamiques d’Amérique du Nord. Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie de Nexans visant à accélérer sa croissance en Amérique du Nord et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l’énergie dans la région.

À l’issue de cette opération, une équipe d’environ 200 collaborateurs hautement qualifiés rejoindra le Groupe Nexans. Electro Cables a généré environ 125 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les douze mois se terminant en juillet 2025.

Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de Nexans de se concentrer sur l’électrification, renforce le portefeuille de Nexans au Canada et consolide sa présence sur un marché en forte croissance. L’opération sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Nexans et devrait être relutif sur le bénéfice par action dès la première année.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : «Electro Cables constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour Nexans. Leur expertise dans les câbles basse tension, les projets de transport et d’infrastructure, ainsi que leurs relations clients de long terme, font d’eux un partenaire idéal pour développer notre présence au Canada. Ensemble, nous construisons une plateforme qui alimentera le prochain chapitre de l’électrification durable en Amérique du Nord. »

