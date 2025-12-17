























Selskabsmeddelelse nr. 66/2025 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







17. december 2025





Storaktionærmeddelelse - Dimensional Holdings Inc.

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30, jf. § 38, kan det oplyses,

at AL Sydbank den 15. december 2025 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Dimensional Holdings Inc., 6300 Bee Cave Road, Building One, Austin, Texas 78746, USA, pr. den 11. december 2025 gennem indirekte besiddelser råder over 3,68 % af stemmerettighederne og 3,69 % af den samlede aktiekapital i AL Sydbank A/S.



Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

Vedhæftet fil