Placements Vanguard Canada annonce les distributions annuelles estimatives des gains en capital des FNB Vanguard(MC) - VBU, VBG et VGAB pour 2025

TORONTO, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd’hui les distributions annuelles estimatives des gains en capital des FNB Vanguard énumérés ci-dessous pour l’année d’imposition 2025. Il s’agit d’une mise à jour des distributions annuelles estimatives des gains en capital annoncées le 18 novembre 2025. Veuillez noter que ces montants constituent des estimations uniquement, en date du 15 décembre 2025, et qu’ils pourraient changer si les FNB Vanguard faisaient l’objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende.

Ces estimations portent uniquement sur les distributions de gains en capital de fin d’année, lesquelles seront réinvesties, et les parts qui en résulteront seront immédiatement consolidées, de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne changera pas. Ces estimations ne tiennent pas compte des montants estimatifs des distributions continues (mensuelles ou trimestrielles) en espèces, qui sont présentés dans un communiqué de presse distinct.

La date ex-dividende des distributions de fin d’année 2025 pour ces FNB est le 23 décembre 2025. La date de clôture des registres pour les distributions annuelles de 2025 sera le 23 décembre 2025 et elles seront payables le 2 janvier 2026. Les montants imposables réels des distributions de gains en capital réinvesties pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales de ces distributions, seront annoncés aux courtiers (par l’intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs) au début de 2026.

FNB Vanguard Symbole Cboe Gain en capital annuel par part ($) % de la valeur liquidative (VL)* FNB indiciel d’obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard VGAB - - FNB indiciel d’obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VBG - - FNB indiciel d’obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard VBU - -

* au 15 décembre 2025. Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés à la bourse Cboe Canada, veuillez consulter le site www.vanguard.ca

Informations prospectives

Cet avis contient des énoncés prospectifs portant sur les distributions de gains en capital estimatives des FNB Vanguard pour la fin de l’année 2025. Compte tenu de leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçus par les FNB Vanguard, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de change et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 160 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 116 milliards de dollars canadiens (au 31 août 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 11 300 milliards de dollars américains (15 900 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 3 800 milliards de dollars américains (5 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 août 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 450 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.



Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec:

Matt Gierasimczuk

Relations publiques de Vanguard Canada

Téléphone : 416 263-7087

matthew_gierasimczuk@vanguard.com

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group ni l’un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l’utilisation des indices FTSE ou concernant la justesse ou la convenance à quelque fin que ce soit des indices.

Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par The Vanguard Group, Inc. (Vanguard). Standard & Poor’s®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Les FNB Vanguard ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d’indications sur l’opportunité d’investir dans de tels produits, pas plus qu’elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l’indice S&P 500.