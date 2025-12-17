























17. december 2025





Storaktionærmeddelelse – Fagligt Fælles Forbund

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30, jf. § 38, kan det oplyses, at AL Sydbank den 17. december 2025 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Fagligt Fælles Forbund, 31378028, Kampmannsgade 4, 1604 København V, pr. den 12. december 2025 gennem direkte besiddelser råder over 12,61 % af stemmerettighederne og 12,61 % af den samlede aktiekapital i AL Sydbank A/S.

