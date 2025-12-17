Bitget lance des marchés de l’or, des devises et des matières premières au profit des utilisateurs de cryptomonnaie

VICTORIA, Seychelles, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé ce jour le lancement de la version bêta privée de Bitget TradFi, une nouvelle fonctionnalité multi-marchés qui offre aux utilisateurs de cryptomonnaies un accès direct aux marchés des devises, des métaux, des matières premières, des indices et des CFD sur actions avec une marge en USDT. Certains utilisateurs peuvent désormais tester cette nouvelle fonctionnalité grâce à un accès limité en avant-première.

Le marché potentiel est immense. Selon la Banque des règlements internationaux, le volume mondial des opérations de change a désormais atteint environ 9,6 billions de dollars par jour, soit une augmentation de près de 30 % depuis 2022. Dans le même temps, les opérations de gré à gré sur produits dérivés de taux d’intérêt et de change représentent des billions de dollars chaque jour, avec plus de 700 billions de dollars d’encours notionnel. Pour cette activité, l’accès de détail s’effectue de plus en plus via les CFD, alors que le marché mondial du courtage de CFD est estimé à 5,6 milliards de dollars de revenus en 2025, un chiffre qui devrait presque doubler d’ici 2035. Le positionnement adopté par Bitget TradFi lui permet d’exploiter ce segment en plein essor, en l’intégrant au même système que les actifs numériques.

TradFi permet aux utilisateurs existants de Bitget de négocier les principales paires de devise, l’or et d’autres produits CFD courants depuis la même plateforme qu’ils utilisent déjà pour le trading au comptant, les contrats à terme, le copy trading et les actions tokenisées. Toutes les positions sont négociées sur marge et réglées en USDT, ce qui élimine la nécessité de recourir à des comptes de courtage distincts, à des virements bancaires locaux ou à des conversions de devise. Le produit combine une forte liquidité institutionnelle, des spreads serrés et un effet de levier pouvant atteindre x500, le tout dans un cadre réglementé par la Commission des services financiers (FSC) de l’île Maurice. La structure tarifaire de la plateforme est elle aussi conçue pour être très compétitive, avec des tarifs débutant à seulement 0,09 $ par lot et la possibilité pour les utilisateurs VIP de bénéficier de conditions de trading parmi les plus favorables du secteur.

« Nous assistons à un véritable tournant en matière de gestion de patrimoine ; des actifs qui étaient auparavant disponibles uniquement sur certains marchés de niche le sont désormais sur Bitget. C’est un moment historique : les cryptomonnaies, les actions, l’or, les devises et les matières premières coexistent à présent au sein d’un seul et même système. C’est à cela que ressemble une bourse universelle qui réunit toutes les composantes de la gestion de patrimoine au même endroit. L’avenir de la finance est déjà là », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Ce lancement s’appuie sur la capacité démontrée de Bitget à faire le lien entre finance traditionnelle et finance cryptographique. Plus tôt cette année, les contrats à terme sur actions américaines tokenisées de la plateforme ont dépassé les 10 milliards de dollars en volume de trading cumulé, démontrant ainsi une demande soutenue pour une exposition 24h/24 et 7j/7 aux actifs traditionnels avec règlement en USDT. Bitget TradFi fait passer ce modèle du domaine des produits dérivés sur actions à l’univers bien plus vaste du change et des CFD. Les utilisateurs peuvent ainsi déplacer facilement des capitaux entre les cryptomonnaies, les actions tokenisées et les macro-marchés, le tout sur une seule et même interface.

Grâce à la transformation d’une plateforme unique pour en faire une passerelle vers des instruments à la fois numériques et traditionnels, Bitget TradFi concrétise la stratégie de bourse universelle de l’entreprise : rendre les marchés mondiaux plus accessibles, optimiser le capital, et éliminer les frontières pour les utilisateurs où qu’ils se trouvent.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs, elle donne accès à des millions de jetons crypto, actions tokenisées, ETF et autres actifs du monde réel, tout en renseignant en temps réel les cours du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP et d’autres cryptomonnaies, au sein d’une seule et même plateforme. Cet écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à ses outils de trading alimentés par l’IA et à l’interopérabilité entre jetons sur Bitcoin, Ethereum, Solana et BNB Chain, et entend développer l’accès des utilisateurs aux actifs réels. Au regard de la finance décentralisée, Bitget Wallet est une application financière conçue pour simplifier et sécuriser la crypto, et l’intégrer à la finance de tous les jours. Forte de plus de 80 millions d’utilisateurs, elle relie les infrastructures blockchain au monde réel sous la forme d’une plateforme tout-en-un conçue pour acheter et vendre, trader, générer des revenus et effectuer des paiements en toute fluidité.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus palpitants du monde.

