Bitget משיקה שווקי זהב, פורקס וסחורות למשתמשים קריפטוגרפים

ויקטוריה, סיישל, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה על השקת בטא פרטית של Bitget TradFi, תכונה חוצת שווקים חדשה המעניקה למשתמשים קריפטוגרפים גישה ישירה לשווקי פורקס גלובלי, מתכות, סחורות, מדדים ומניות CFD באמצעות USDT כשולי רווח. משתמשים נבחרים יכולים כעת לבדוק תכונה חדשה זו עם יכולות גישה מוקדמת מוגבלות.

שוק היעד הינו עצום. על פי הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים, מחזור המט"ח הגלובלי הגיע לכ -9.6 טריליון דולר ליום, עלייה של כמעט 30% משנת 2022, בעוד שריביות OTC ונגזרות של מטבעות חוץ נסחרים בטריליונים מדי יום ומצטברים על יותר מ-700 טריליון דולר בערך כולל. גישה קמעונאית לפעילות זו ניתנת יותר ויותר באמצעות CFD, כאשר שוק הברוקרים של CFD הגלובלי מוערך ב-5.6 מיליארד דולר בהכנסות ב-2025, וצפוי כמעט להכפיל את עצמו עד 2035. Bitget TradFi מציבה את הבורסה כך שתוכל לנצל את הפלח הצומח הזה על ידי הבאתו לאותם נתיבים בהם מוצאים את הנכסים הדיגיטליים.

TradFi מאפשרת למשתמשי Bitget קיימים לסחור בזוגות מט"ח מרכזיים, זהב ומוצרי CFD מיינסטרים אחרים מאותה פלטפורמה בה הם כבר משמשים עבור חוזי ספוט, חוזים עתידיים, מסחר בהעתקה ואסימוני. כל הפוזיציות מוחזקות בביטחונות ומסולקות ב-USDT, כך שאין צורך בחשבונות ברוקרים נפרדים, העברות בנקאיות מקומיות או המרת מטבע. המוצר משלב נזילות מוסדית עמוקה, מרווחים צמודים ומינוף של עד פי 500 במסגרות מוסדרות בידי ועדת השירותים הפיננסיים (FSC) של מאוריציוס. מבנה העמלות של הפלטפורמה תוכנן גם הוא להיות תחרותי ביותר, עם תעריפים החל מ-0.09 דולר ליחידה, כשמשתמשי VIP נהנים מתנאי המסחר הנוחים ביותר בתעשייה.

"השינוי בניהול העושר מתרחש עכשיו, נכסים שבעבר היו זמינים רק בשווקים נישתיים מסוימים נמצאים כעת ב- Bitget. זה היסטורי; קריפטו, מניות, זהב, מט"ח וסחורות מתקיימים כיום תחת מערכת אחת. כך נראית בורסה אוניברסלית שממזגת ניהול עושר תחת קורת גג, זה כיום פיננסים מודרניים," אמר גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית ביטג'ט.

ההשקה מתבססת על הרקורד החזק של Bitget בגישור בין TradFi לקריפטוגרפיה. מוקדם יותר השנה, חוזים עתידיים של אסימוני מניות אמריקאיות בפלטפורמה עברו בנפח מסחר מצטבר את קו ה10 מיליארד דולר, והראו ביקוש מתמשך לחשיפה 24/7, מוסדרת באמצעות USDT, לנכסים מסורתיים. Bitget TradFi מרחיבה מודל זה מנגזרות של מניות אל יקום רחב יותר של מטבעות חוץ ו-CFD, ומאפשרת למשתמשים להעביר הון בצורה זורמת בין קריפטוגרפיה, אסימוני מניות ושווקי מאקרו בתוך ממשק יחיד.

על ידי הפיכת פלטפורמה אחת לשער למכשירים דיגיטליים ומסורתיים כאחד, Bitget TradFi מקדמת את אסטרטגיית ה-UEX של החברה: הפיכת שווקים גלובליים לנגישים יותר, יעילים בהון וללא גבולות עבור אנשים בכל מקום.

לפרטים נוספים, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה לעיתונות זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9680eab9-c3da-41f5-af21-8b4d908b1b1d