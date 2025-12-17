ビットゲット、暗号通貨ユーザー向けに金、外国為替、コモディティ市場を開始

セーシェル共和国ビクトリア発 , Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、ビットゲットトラディファイ (Bitget TradFi) のプライベートベータのリリースを発表した。これは、新たなクロスマーケット機能であり、暗号通貨ユーザーはUSDTを証拠金として使用し、世界の外国為替、金属、コモディティ、指数、株式CFDに直接アクセスできる。選ばれたユーザーは現在、限られた早期アクセス機能により、この新機能をテストできる。

対象市場は膨大である。国際決済銀行 (Bank for International Settlements) によると、世界の外国為替取引高は、1日あたり約9.6兆ドル (約1,487兆118億8,060万円) に達し、2022年から30%近く増加した。一方、店頭 (OTC) 金利・為替デリバティブ取引は1日あたり数兆ドル (数100兆円) 規模で、名目元本残高は700兆ドル (約10京8,417兆3,697億168万円) を超える規模となっている。個人投資家のこの取引へのアクセスは、CFDを経由するケースが増加しており、世界のCFDブローカー市場は、2025年の収益が56億ドル (約8,673億8,463万円) と推定され、2035年までにほぼ倍増すると予測されている。ビットゲットトラディファイは、この成長分野をデジタル資産と同じインフラに統合することで、ビットゲットがこの分野に参入できるようにするものである。

トラディファイにより、既存のビットゲットユーザーは、現物取引、先物取引、コピー取引、トークン化株式にすでに使用している同じプラットフォームから、主要なFXペア、金、その他の主流のCFD商品を取引できる。すべてのポジションは証拠金取引となり、USDTで決済されるため、別途のブローカー口座、現地銀行送金、または通貨換算が不要となる。この商品は、モーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission of Mauritius) (FSC) が規制する枠組みの中で、機関投資家向けの深い流動性、狭いスプレッド、最大500倍のレバレッジを組み合わせている。プラットフォームの料金体系も競争力の高い設計となっており、ロットあたり0.09ドル (約14円) からという低水準の料金に加え、VIPユーザーは業界で最も有利な取引条件を享受できる。

「ウェルスマネジメントの変革が今まさに起こっています。これまで特定のニッチ市場でしか利用できなかった資産が、ビットゲットで利用可能になりました。これは歴史的な瞬間です。暗号通貨、株式、金、外国為替、コモディティが今や単一のシステム下で共存しています。これがウェルスマネジメントを一元化したユニバーサル取引所の姿であり、現代の金融の在り方です」とビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

今回のリリースは、ビットゲットがトラディファイと暗号通貨の架け橋として築いてきた確かな実績を基盤としている。今年初め、ビットゲットのトークン化米国株先物の累積取引高は100億ドル (約1兆5,497億2,926万円) を突破し、1日24時間週7日のUSDT決済による、従来の資産へのエクスポージャーに対する持続的な需要を示した。ビットゲットトラディファイは、このモデルを株式デリバティブからより広範なFXおよびCFD市場へと拡大し、ユーザーが単一のインターフェース内で暗号通貨、トークン化株式、マクロ市場の間で資本を流動的に動かすのを可能にする。

ビットゲットトラディファイは、単一のプラットフォームをデジタル資産と従来の金融商品の双方への入口とすることで、ビットゲットのUEX戦略、すなわち世界中のあらゆる人々に、グローバル市場をよりアクセスしやすく、資本効率が高く、国境を越えたものにするという戦略を推進するものである。

