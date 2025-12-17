Bitget 引進黃金、外匯及大宗商品市場，服務加密貨幣用戶

塞舌爾維多利亞, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的Universal Exchange (UEX) Bitget 今天宣佈，其全新跨市場功能 Bitget TradFi 已啟動私人測試版，該功能讓加密貨幣用戶能以 USDT 作為保證金，直接交易全球外匯、貴金屬、大宗商品、指數及股票差價合約 (CFD)。目前已有精選用戶可獲得有限度的早期體驗權限，藉此測試這項嶄新功能。

這個市場的發展空間極為廣闊。根據國際結算銀行 (Bank for International Settlements) 的數字，全球外匯平均成交量已達到每日約 9.6 萬億美元，較 2022 年增加近 30%，而場外 (OTC) 利率及外匯 (FX) 衍生工具每日成交量達數以萬億美元計，名義未平倉合約總額更超過 700 萬億美元。散戶投資者正日益透過差價合約進入這些市場。全球差價合約經紀市場在 2025 年的收入預計達 56 億美元，預計到 2035 年將接近翻倍。Bitget TradFi 將這個持續增長的市場板塊，與數碼資產置於相同的交易軌道上，讓交易所得以進軍此領域。

透過 TradFi，現有 Bitget 用戶可直接在其已習慣採用現貨、期貨、跟單交易及代幣化股票的同一平台上，交易主要外匯貨幣對、黃金及其他主流差價合約產品。所有持倉均以 USDT 作為保證金及結算貨幣，免除開立獨立經紀帳戶、辦理本地銀行匯款或兌換貨幣的需要。此產品在毛里裘斯金融服務委員會 (Financial Services Commission, FSC) 的監管框架下，結合了深度機構流動性、窄幅差價以及高達 500 倍的槓桿比率。平台收費結構亦極具競爭力，每手交易費用低至 0.09 美元起，VIP 用戶更可享有行內極為優厚的交易條件。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「財富管理格局正在轉變，以往僅限於特定小眾市場的資產，如今於 Bitget 平台即可交易。這具有歷史意義；加密貨幣、股票、黃金、外匯及大宗商品現已匯聚於同一平台。這就是全景交易所將財富管理融為一體的表現，亦是當前金融的面貌。」

是次功能推出，進一步鞏固 Bitget 在融合傳統金融與加密貨幣領域的優勢基礎。今年較早時候，平台的代幣化美股期貨累計成交量已突破 100 億美元，顯示市場對能以 USDT 結算、全天候交易傳統資產的需求持續強勁。Bitget TradFi 將此模式由股票衍生工具，延伸至更廣闊的外匯與差價合約範疇，讓用戶可透過單一操作界面，將資金在加密貨幣、代幣化股票及宏觀市場之間靈活自如地調配。

透過將單一平台轉化為通往數碼及傳統投資工具的門戶，Bitget TradFi 推進了公司的全景交易所策略：讓全球各地人士都能以更簡易方便、更無邊界的方式進軍全球市場，提高資本效益。

有關更多詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中， 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9680eab9-c3da-41f5-af21-8b4d908b1b1d