Purpose Investments Inc. annonce les distributions de décembre 2025

TORONTO, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date d’ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 décembre, 2025. La date d’ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 décembre, 2025.

Fonds à capital variableSymbole
boursier		Distribution par
action/part		Date
d’enregistrement		Date de
paiement		Fréquence des
distributions
FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNBAPLY0,1667 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNBATDY0,0650 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNBBNC0,1225 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBBND0,0866 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USDBND.U0,0960 $ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNBBNSY0,1000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNBBNY0,0800 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNBBRKY0,1700 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNBBTCY0,0850 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseBTCY.B0,0970 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsBTCY.U0,0815 $ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNBCNQY0,1400 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNBCROP0,0875 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américainsCROP.U0,0975 $ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNBDOLY0,0650 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNBENBY0,1100 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNBETHY0,0473 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseETHY.B0,0584 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsETHY.U0,0461 $ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNBFLX0,0461 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une deviseFLX.B0,0551 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américainsFLX.U0,0385 $ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNBIGB0,0723 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – parts de FNBJPYS0,1750 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNBMSFY0,1750 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds équilibré actif Purpose - parts de FNBPABF0,1650 $29 décembre 20255 janvier 2026Trimestriel
Fonds conservateur actif Purpose - parts de FNBPACF0,1900 $29 décembre 20255 janvier 2026Trimestriel
Fonds croissance actif Purpose - parts de FNBPAGF0,1550 $29 décembre 20255 janvier 2026Trimestriel
Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNBPAYF0,1375 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNBPBD0,0590 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de dividendes de base Purpose – série FNBPDF0,1050 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNBPDIV0,0950 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNBPHR0,0720 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNBPHW0,1500 $29 décembre 20255 janvier 2026Trimestriel
Fonds de dividendes international Purpose – série FNBPID0,0780 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNBPIN0,0830 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNBPINC0,0840 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds diversifià d'actifs ràels Purpose - actions de FNBPRA0,2100 $29 décembre 20255 janvier 2026Trimestriel
Fonds de revenu prudent Purpose – série FNBPRP0,0600 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNBPYF0,1100 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devisePYF.B0,1230 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américainsPYF.U0,1200 $¹ US29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNBRBCY0,0900 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNBRDE0,0875 $¹29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNBREM0,0950 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNBRPS0,0950 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNBRPU0,0940 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise²RPU.B / RPU.U0,0940 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNBSHPY0,2200 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNBSYLD0,0970 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNBTDY0,0900 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNBTY0,1400 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNBYAMD0,4000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNBYAMZ0,4500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNBYAVG0,4500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNBYCON0,5000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNBYCST0,2000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNBYGOG0,3500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNBYMAG0,3000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNBYMET0,3500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNBYNET0,3000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNBYNVD0,7500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNBYPLT0,6000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNBYTSL0,6000 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNBYUNH0,1500 $29 décembre 20255 janvier 2026Mensuel
      
Fonds à capital fixeSymbole
boursier		Distribution par
action/part		Date
d’enregistrement		Date de
paiement		Fréquence des
distributions
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK0,1200 $¹31 décembre 202515 janvier 2026Mensuel
Big Banc Split Corp. – catégorie ABNK.PR.A0,0700 $¹31 décembre 202515 janvier 2026Mensuel


Distributions estimatives de décembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de décembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fondsSymbole
boursier		Distribution
estimative
par part		Date
d’enregistrement		Date de
paiement		Fréquence des
distributions
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBMNU.U0,3753 $ US31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNBMNY0,2449 $
31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNBPSA0,1033 $
31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNBPSU.U0,3466 $ US31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel


Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers décembre le 30, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera décembre le 31, 2025.

 (1)Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de laLoi de l’impôt sur le revenu(Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
 (2)Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date d’ex-distribution.
   

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 30 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.


