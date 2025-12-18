Purpose Investments Inc. annonce les distributions de décembre 2025

TORONTO, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date d’ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le 29 décembre, 2025. La date d’ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 décembre, 2025.



Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) - Parts de FNB ATDY 0,0650 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB USD BND.U 0,0960 $ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) - Parts de FNB BNSY 0,1000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) - Parts de FNB BNY 0,0800 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1700 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Canadian National Resources (CNQ) - Parts de FNB CNQY 0,1400 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) - Parts de FNB DOLY 0,0650 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) - Parts de FNB ENBY 0,1100 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu (JPYS) Purpose – parts de FNB JPYS 0,1750 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1750 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds équilibré actif Purpose - parts de FNB PABF 0,1650 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Trimestriel Fonds conservateur actif Purpose - parts de FNB PACF 0,1900 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Trimestriel Fonds croissance actif Purpose - parts de FNB PAGF 0,1550 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Trimestriel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions amélioré international Purpose - actions de FNB PHW 0,1500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Trimestriel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds diversifià d'actifs ràels Purpose - actions de FNB PRA 0,2100 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Trimestriel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,1100 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1230 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1200 $¹ US 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) - Parts de FNB RBCY 0,0900 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,0875 $¹ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) - Parts de FNB SHPY 0,2200 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) - Parts de FNB TDY 0,0900 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) - Parts de FNB TY 0,1400 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,4000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,4500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,5000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,2000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,3500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,3000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,3000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,6000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 29 décembre 2025 5 janvier 2026 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole

boursier Distribution par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 31 décembre 2025 15 janvier 2026 Mensuel Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK.PR.A 0,0700 $¹ 31 décembre 2025 15 janvier 2026 Mensuel





Distributions estimatives de décembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de décembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3753 $ US 31 décembre 2025 7 janvier 2026 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2449 $

31 décembre 2025 7 janvier 2026 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,1033 $

31 décembre 2025 7 janvier 2026 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3466 $ US 31 décembre 2025 7 janvier 2026 Mensuel





Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers décembre le 30, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera décembre le 31, 2025.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de laLoi de l’impôt sur le revenu(Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. (2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date d’ex-distribution.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.