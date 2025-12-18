TP 发布 2026 年中国全球扩张权威展望

上海, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TP in China 隶属于全球数字商业服务领导者 TP (原Teleperformance) ，同时也是中国客户体验领域唯一获得五星级电信服务水平认证的非国有企业，今日发布《2026 年出海全球展望报告》。报告以数据为驱动，深入解析在 AI、深度本地化及新一代全球交付模式的推动下，中国品牌如何从快速入市演进至卓越运营阶段。

作为全球规模最大的数字商业服务提供商之一，TP 为中国品牌的全球扩张提供了独特视角。 TP 覆盖近 100 个国家和地区的交付枢纽、支持超过 170 个市场以及 300 多种语言的运营网络，将 AI 智能与人性化关怀相结合，助力中国品牌以规模化且文化融通的方式参与全球竞争。 TP 依托其 TP.ai FAB 平台，遵循严格的 AI 治理标准，实现了在多元市场中取胜所需的运营可靠性。

基于 TP 提出的全球化八大运营领域，该报告系统阐述了在合规要求日益严格、技术应用加速推进以及消费者期望日趋复杂的背景下，中国高增长企业如何成功重塑海外运营体系。 报告重点指出了当前定义全球竞争力的模式、能力与运营架构。

TP China 首席执行官 Joseph Wai 表示：“中国企业正步入全球化新阶段，可持续增长不仅有赖于雄心壮志，更依赖于跨市场智慧运营的能力。 我们的《2026 年出海全球展望报告》为中国企业提供了务实洞察，助力其加速扩张、优化运营策略，并打造值得信赖的全球品牌。”

AI 驱动运营与深度本地化：全球化新优势

该报告指出 2026 年重塑全球扩张格局的四大关键力量：

AI 原生运营模式 正在重塑营销、销售、客户体验、信任与安全、后台及全生命周期支持

正在重塑营销、销售、客户体验、信任与安全、后台及全生命周期支持 本地化成熟度差距 在产品就绪度、合规性与文化适应等方面持续扩大

在产品就绪度、合规性与文化适应等方面持续扩大 涉及隐私、支付、数字安全及平台治理方面的 全球合规复杂性上升

客户期望的转变：期望更加个性化、实时且可靠的跨境体验

凭借十余年支持中国领军品牌的全球运营经验，TP 的分析揭示了企业如何在八大相互关联的领域构建韧性并实现差异化：市场进入与本地化、营销与增长运营、销售运营、商业赋能、客户运营、信任与安全、售后支持以及后台运营。

智能全球化扩张蓝图

《2026 年出海全球展望报告》汇集了中国及国际顶尖品牌在电商、零售、科技、出行、消费电子、游戏、金融科技等领域中的最佳实践案例。 它提供了可操作的指导，包括：

构建符合本地市场需求的产品与合规运营框架

在全球范围扩大营销、收入和市场增长运营

部署多语言 AI 智能体与自动化，提升速度与效率

强化信任、安全与风控体系

实现跨市场一致的客户体验





构建一体化的全球运营模式，提速业绩

TP 首席业务发展与客户官 Assaf Tarnopolsky 表示：“TP 的使命是加速 品牌全球增长 ，其中包括通过可信赖的客户体验、数字化创新以及本地市场情报，支持中国企业拓展新市场。 该报告体现了我们的承诺：不仅为出海品牌提供战略洞察，更赋予其赢得全球市场所需的运营能力与 AI 驱动解决方案。”

助力中国下一代全球领导者

TP 已拓展其 AI 赋能、以人为本的解决方案组合，以支持从市场进入至上市后运营的全球扩张各阶段。 这些能力通过全球专家网络交付，并以 TP 卓越流程标准与先进技术为支撑。

为进一步支持品牌快速应对复杂的多市场启动挑战，TP 部署了连接战略与执行的专项全球任务团队。 在 TP 运营框架下，这些团队协调跨地区的本地化实施、人才入职、合规赋能及运营体系建设，为新市场大规模扩张提供简化的解决方案设计与启动支持。

本报告可通过 TP 微信公众号及 TP 全球数字渠道下载获取。

关于 TP IN CHINA

Teleperformance in China 隶属于 TP Group 。作为全球数字商业服务领域的领导者，该集团始终致力于将尖端技术与人文关怀相融合，为全球顶尖品牌及其客户提供更简洁、更迅捷、更安全的卓越客户服务。 集团提供全面的 AI 驱动服务组合，覆盖从前台客户服务到后台职能的各个环节，包括运营咨询及高价值数字化转型服务。 同时，集团还提供一系列专业服务，如收款服务、口译与本地化、签证及领事服务，以及招聘流程外包服务。 集团在全球近 100 个国家和地区拥有多语言、富有激情且充满热忱的专家与顾问团队，凭借深入的本地化布局，使其成为支持社区、客户和环境的积极力量。

更多信息请访问： www.tp.com 。