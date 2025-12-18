인코라(Incora)와 대한항공 (KAL), 장기 파트너십 갱신

대한민국 서울, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Incora는 대한항공 (KAL)과의 오랜 파트너십 연장 소식을 오늘 발표하며, 20년에 걸친 협력이 한층 더 공고해졌다고 밝혔다. 이번에 갱신된 연장 계약은 양사가 관계를 맺은 이후 지속적으로 쌓아온 신뢰와 운영 우수성, 그리고 공동 성장에 대한 의지를 다시 한번 확인하는 계기가 되었다.

Incora APAC 사업개발 디렉터인 윌리스 리 (Willis Lee)는 “대한항공과의 20년 파트너십은 Incora에게 매우 뜻깊은 성과이다. 그간 구축해 온 신뢰와 협력에 깊이 감사드리며, 앞으로도 탁월한 서비스를 제공하고 상호 성장을 이끌기 위해 더욱 노력할 것이다. 20년이라는 시간은 Incora에게 중요한 이정표이며, 대한항공을 지원해 온 것은 언제나 큰 영광이었다.”라고 의미를 부여했다.

이번 파트너십 연장은 운영 신뢰성과 공동 전략 목표에 기반한 양측의 긴밀한 관계를 더욱 강화하는 의미를 지닌다. Incora는 대한항공이 오랫동안 신뢰해 온 효율성 향상, 업무 연속성 보장, 일관된 서비스 품질 제공을 위한 고품질 공급망 솔루션을 앞으로도 지속적으로 지원할 예정이다.

대한항공의 S/C 관계팀 총괄 매니저인 남 본부장은 “Incora와 오랜 기간 이어온 파트너십과, 우리 비즈니스를 지속적으로 지원해주는 협력 관계에 감사드린다.”라고 밝혔다.

Incora는 또한 지속적인 지원과 협력에 대해 남 본부장과 대한항공 팀에 특별한 감사를 전하며, 이들의 협력이 해마다 관계의 발전과 강화에 중요한 역할을 해왔다고 강조했다.

Incora 소개:

Incora는 글로벌 항공우주 산업을 비롯한 여러 산업 분야에 포괄적인 공급망 관리 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 항공우주 및 방위 산업에서 쌓은 탄탄한 기반을 바탕으로 산업 제조, 해양, 제약 등 다양한 분야로 공급망 전문성을 확대해왔다. Incora는 고객사의 비즈니스에 깊이 통합되어 조달, 재고 관리, 물류, 현장 고객 서비스까지 공급망의 모든 요소를 관리한다. 텍사스주 포트워스를 본사로 두고 있으며, 전 세계 17개국 68개 거점과 3,800명 이상의 직원으로 글로벌 네트워크를 구축하고 있다. 자세한 정보는 incora.com에서 확인할 수 있다.

Korean Air (KAL, 대한항공) 소개

대한항공은 대한민국의 국적 항공사이자 전 세계 여객 및 화물 운송 분야의 글로벌 선도 기업이다. 광범위한 국제 노선을 운영하며, 안전, 운항 품질, 고객 서비스에 대한 높은 기준으로 잘 알려져 있다. 대한항공은 사람과 문화, 경제를 연결하기 위해 혁신과 지속 가능성 분야에 지속적으로 투자하고 있다.

언론 연락처 정보:

Emily Richard

Communications Strategy Group (CSG)

erichard@wearecsg.com