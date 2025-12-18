BNP PARIBAS SA : CREATION DU CO-LEADER EUROPEEN DE LA LOCATION LONGUE DUREE (LLD) DE VEHICULES ARVAL ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC MERCEDES-BENZ GROUP EN VUE DE L’ACQUISITION D’ATHLON

CRÉATION DU CO-LEADER EUROPÉEN DE LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD) DE VEHICULES

ARVAL ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC MERCEDES-BENZ GROUP EN VUE DE L’ACQUISITION D’ATHLON

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 décembre 2025

Fort d'une flotte de 1,9 million de véhicules en LLD et de la meilleure dynamique de croissance du marché comme de la meilleure qualité de service, avec une progression annuelle moyenne de plus de 100 000 véhicules ces trois dernières années, Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules à comparer à l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD.

Arval renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe devenant ainsi le co-leader européen de la LLD de véhicules.

Le rapprochement des plateformes opérationnelles dégagerait un volant élevé de synergies de coûts et élèverait matériellement leur efficacité d'ensemble.

Le retour sur capital investi attendu de l’opération serait de 18%, représentant une contribution positive au résultat net part du Groupe de l’ordre de 200 M€ au terme de la troisième année.

L’impact cible de cette opération sur le ratio CET1 d’environ -13 pb est déjà intégré dans la trajectoire de capital du Groupe visant un ratio CET1 de 13% à l’horizon 2027.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de BNP Paribas de développer ses plateformes rentables sur des marchés en croissance et d’améliorer le profil de profitabilité du Groupe via des leviers de croissance ciblés.

La signature de l’opération envisagée est soumise au processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. La finalisation de l’acquisition à 100% d’Athlon est attendue courant 2026, dès lors que les autorisations des autorités compétentes auront été recueillies.

Les parties communiqueront en temps utile sur l’avancement du projet d’acquisition.

Contact presse

Thomas Alexandre – thomas.alexandre@bnpparibas.com - +33 6 02 19 48 69

Sandrine Romano– sandrine.romano@bnpparibas.com - +33 6 71 18 23 05

