Tresu Investment Holding A/S – Financial calendar 2026

TRESU INVESTMENT HOLDING A/S
ANNOUNCEMENT NO. 15.2025
18.12.2025

Tresu Investment Holding A/S – Financial calendar 2026

Please be informed of the dates in 2026 for Tresu Investment Holding A/S' planned announcements to NASDAQ Copenhagen A/S.

Financial Calendar 2026  
Annual Report 2025Wednesday25 March 2026
Annual General MeetingWednesday25 March 2026
Interim Report 1st Quarter 2026Wednesday27 May 2026
Interim Report 2nd Quarter 2026Friday28 August 2026
Interim Report 3rd Quarter 2026Wednesday25 November 2026
   

Jesper Eriksen

CFO, TRESU

Phone: +45 6073 1967


