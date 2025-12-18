TRESU INVESTMENT HOLDING A/S
ANNOUNCEMENT NO. 15.2025
18.12.2025
Tresu Investment Holding A/S – Financial calendar 2026
Please be informed of the dates in 2026 for Tresu Investment Holding A/S' planned announcements to NASDAQ Copenhagen A/S.
|Financial Calendar 2026
|Annual Report 2025
|Wednesday
|25 March 2026
|Annual General Meeting
|Wednesday
|25 March 2026
|Interim Report 1st Quarter 2026
|Wednesday
|27 May 2026
|Interim Report 2nd Quarter 2026
|Friday
|28 August 2026
|Interim Report 3rd Quarter 2026
|Wednesday
|25 November 2026
Jesper Eriksen
CFO, TRESU
Phone: +45 6073 1967